Сериал «Бегущий по лезвию 2099» с Мишель Йео выйдет в 2026 году

Премьера сериала «Бегущий по лезвию 2099» состоится в 2026 году на Prime Video. События в шоу развернутся спустя 50 лет после оригинального фильма Дени Вильнева 2017 года, пишет Deadline.
Сериал расскажет о преступнице Коре, которая живет в Лос-Анджелесе 2099 года и вынуждена скрываться от закона. Устав от бегства, героиня хочет обеспечить спокойное будущее своему брату, ради чего идет на сделку с пожилой и близкой к смерти охотницей Олуэн. Вдвоем они оказываются в центре масштабного заговора, который ставит под угрозу весь мегаполис.
Роль Коры исполнила Хантер Шефер, а Олуэн — Мишель Йео. В актерский состав также вошли Димитрий Аболд, Льюис Гриббен, Кейтлин Роуз Дауни, Дэниел Ригби, Джонни Харрис, Эми Леннокс, Шейла Атим и другие.
Шоураннер сериала — Силка Луиза. Она также выступила в роли исполнительного продюсера вместе с Эндрю Косовым, Бродериком Джонсоном, Беном Робертсом, Ридли Скоттом, Дэвидом В. Цукером, Клейтоном Крюгером, Томом Специали, Ричардом Шарки, Майклом Грином, Синтией Йоркин, Фрэнком Джустрой и Айзой Дик Хакетт. Режиссером первых двух эпизодов стал Джонатан ван Туллекен.
Премьера сериала должна была состояться в 2023 году, однако ее отложили из‑за забастовки сценаристов в Голливуде. Съемки шоу завершились не в начале 2024-го, как планировалось, а лишь осенью того же года.