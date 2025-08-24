Сериал «Бегущий по лезвию 2099» с Мишель Йео выйдет в 2026 году

Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы
«Черепашки-ниндзя 2» выпустят в повторный прокат в честь 35-летия фильма
Пользователи Telegram смогут добавлять музыку в «статус»
Поиски альпинистки Натальи Ноговицыной, застрявшей на Пике Победы, возобновят только в 2026 году
Учительницы начальной школы из Алабамы разрисовали школьные туалеты, чтобы поддержать учеников
Пробы Дэвида Коренсвета на роль Супермена утекли в сеть. Фанаты сочли их удачнее, чем итоговый фильм
Пляж в Испании закрыли из‑за ядовитых синих моллюсков
Помощник режиссера «Эмили в Париже» Диего Борелла скончался во время съемок в Венеции
Warner Bros. снимет фильм о Коби Брайанте
Криштиану Роналду первым в истории забил по 100 голов за четыре разных клуба
Ученые: недостаточное питье воды обостряет реакцию на стресс
Японский бренд бытовой химии выпустил хоррор-игру про уборку
Bubble выпустит комиксы по мотивам сериалов ТВ-3
Драмеди «Цвета времени» выйдет в российский прокат 25 сентября
В России выявлено уже 384 случая заражения штаммом «Стратус»
Путин поддержал эксперимент по полному запрету вейпов в регионах
США приобрели 10% акций компании Intel
Pop Mart выпустит мини-версию Лабубу. Ее можно будет прикрепить к телефону
Барабанщик The Smiths опубликует автобиографию «The Drums»
Сабрина Карпентер в кровавом тизере клипа «Tears»
Ураган «Эрин», бушующий в США, может вызвать потепление в России
Во Франции арестовали директора экстрим-парка, который не пустил на территорию 150 израильских детей
В Москве задержали подростков, которые зарабатывали мытьем фар машин на Патриарших
Лана Паррия вернулась бы к роли Злой Королевы в перезапуске «Однажды в сказке»
Продюсеры «Никто-2» рассказали, что фильм мог поставить режиссер «Папа, сдохни» Кирилл Соколов
Кирнан Шипка и Дейв Франко сыграют в комедии «The Shitheads»
«Смерть от молнии» с Мэттью МакФэдьеном и Майклом Шенноном выйдет 6 ноября
Вера Фармига снимется с Марком Уолбергом в фильме режиссера «Чуда» и «Хорошо быть тихоней»

Сериал «Бегущий по лезвию 2099» с Мишель Йео выйдет в 2026 году

Фото: michelleyeoh_official

Премьера сериала «Бегущий по лезвию 2099» состоится в 2026 году на Prime Video. События в шоу развернутся спустя 50 лет после оригинального фильма Дени Вильнева 2017 года, пишет Deadline.

Сериал расскажет о преступнице Коре, которая живет в Лос-Анджелесе 2099 года и вынуждена скрываться от закона. Устав от бегства, героиня хочет обеспечить спокойное будущее своему брату, ради чего идет на сделку с пожилой и близкой к смерти охотницей Олуэн. Вдвоем они оказываются в центре масштабного заговора, который ставит под угрозу весь мегаполис.

Роль Коры исполнила Хантер Шефер, а Олуэн — Мишель Йео. В актерский состав также вошли Димитрий Аболд, Льюис Гриббен, Кейтлин Роуз Дауни, Дэниел Ригби, Джонни Харрис, Эми Леннокс, Шейла Атим и другие.

Шоураннер сериала — Силка Луиза. Она также выступила в роли исполнительного продюсера вместе с Эндрю Косовым, Бродериком Джонсоном, Беном Робертсом, Ридли Скоттом, Дэвидом В. Цукером, Клейтоном Крюгером, Томом Специали, Ричардом Шарки, Майклом Грином, Синтией Йоркин, Фрэнком Джустрой и Айзой Дик Хакетт. Режиссером первых двух эпизодов стал Джонатан ван Туллекен.

Премьера сериала должна была состояться в 2023 году, однако ее отложили из‑за забастовки сценаристов в Голливуде. Съемки шоу завершились не в начале 2024-го, как планировалось, а лишь осенью того же года.

