Сериал «Бегущий по лезвию 2099» с Мишель Йео выйдет в 2026 году

Сериал расскажет о преступнице Коре, которая живет в Лос-Анджелесе 2099 года и вынуждена скрываться от закона. Устав от бегства, героиня хочет обеспечить спокойное будущее своему брату, ради чего идет на сделку с пожилой и близкой к смерти охотницей Олуэн. Вдвоем они оказываются в центре масштабного заговора, который ставит под угрозу весь мегаполис.