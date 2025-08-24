Пользователи Telegram смогут добавлять музыку в «статус»

Функция аналогична музыкальным статусам во «Вконтакте». Поскольку у Telegram нет собственной музыкальной библиотеки, пользователям придется самостоятельно находить и загружать аудиофайлы. Для добавления музыки в профиль необходимо будет отправить композицию в любой чат и нажать на специальную кнопку.