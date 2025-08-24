Пользователи Telegram смогут добавлять музыку в «статус»

Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы
Сериал «Бегущий по лезвию 2099» с Мишель Йео выйдет в 2026 году
«Черепашки-ниндзя 2» выпустят в повторный прокат в честь 35-летия фильма
Поиски альпинистки Натальи Ноговицыной, застрявшей на Пике Победы, возобновят только в 2026 году
Учительницы начальной школы из Алабамы разрисовали школьные туалеты, чтобы поддержать учеников
Пробы Дэвида Коренсвета на роль Супермена утекли в сеть. Фанаты сочли их удачнее, чем итоговый фильм
Пляж в Испании закрыли из‑за ядовитых синих моллюсков
Помощник режиссера «Эмили в Париже» Диего Борелла скончался во время съемок в Венеции
Warner Bros. снимет фильм о Коби Брайанте
Криштиану Роналду первым в истории забил по 100 голов за четыре разных клуба
Ученые: недостаточное питье воды обостряет реакцию на стресс
Японский бренд бытовой химии выпустил хоррор-игру про уборку
Bubble выпустит комиксы по мотивам сериалов ТВ-3
Драмеди «Цвета времени» выйдет в российский прокат 25 сентября
В России выявлено уже 384 случая заражения штаммом «Стратус»
Путин поддержал эксперимент по полному запрету вейпов в регионах
США приобрели 10% акций компании Intel
Pop Mart выпустит мини-версию Лабубу. Ее можно будет прикрепить к телефону
Барабанщик The Smiths опубликует автобиографию «The Drums»
Сабрина Карпентер в кровавом тизере клипа «Tears»
Ураган «Эрин», бушующий в США, может вызвать потепление в России
Во Франции арестовали директора экстрим-парка, который не пустил на территорию 150 израильских детей
В Москве задержали подростков, которые зарабатывали мытьем фар машин на Патриарших
Лана Паррия вернулась бы к роли Злой Королевы в перезапуске «Однажды в сказке»
Продюсеры «Никто-2» рассказали, что фильм мог поставить режиссер «Папа, сдохни» Кирилл Соколов
Кирнан Шипка и Дейв Франко сыграют в комедии «The Shitheads»
«Смерть от молнии» с Мэттью МакФэдьеном и Майклом Шенноном выйдет 6 ноября
Вера Фармига снимется с Марком Уолбергом в фильме режиссера «Чуда» и «Хорошо быть тихоней»

Пользователи Telegram смогут добавлять музыку в «статус»

Фото: Eric Nopanen/Unsplash

В бета-версии мессенджера Telegram для macOS появилась новая функция, позволяющая пользователям добавлять музыку в свой профиль. Об этом сообщил портал Rozetked со ссылкой на канал Telelakel

Функция аналогична музыкальным статусам во «Вконтакте». Поскольку у Telegram нет собственной музыкальной библиотеки, пользователям придется самостоятельно находить и загружать аудиофайлы. Для добавления музыки в профиль необходимо будет отправить композицию в любой чат и нажать на специальную кнопку.

На странице пользователя создается плейлист из добавленных треков, он доступен для просмотра другими. Из чужих профилей и плейлистов можно будет «красть» музыку себе.

Когда музыкальные статусы смогут ставить все пользователи, пока неизвестно.

Ранее стало известно о другом техническом нововведении. Apple планирует добавить в iPhone 6 новых рингтонов — ремиксов мелодии «Отражение», стоящей по умолчанию. Они уже доступны в 6-й бета-версии iOS 26 для разработчиков.

Расскажите друзьям
Теги:
Apple