Пользователи Telegram смогут добавлять музыку в «статус»

В бета-версии мессенджера Telegram для macOS появилась новая функция, позволяющая пользователям добавлять музыку в свой профиль. Об этом сообщил портал Rozetked со ссылкой на канал Telelakel
Функция аналогична музыкальным статусам во «Вконтакте». Поскольку у Telegram нет собственной музыкальной библиотеки, пользователям придется самостоятельно находить и загружать аудиофайлы. Для добавления музыки в профиль необходимо будет отправить композицию в любой чат и нажать на специальную кнопку.
На странице пользователя создается плейлист из добавленных треков, он доступен для просмотра другими. Из чужих профилей и плейлистов можно будет «красть» музыку себе.
Когда музыкальные статусы смогут ставить все пользователи, пока неизвестно.
