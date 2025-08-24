«Черепашки-ниндзя 2» выпустят в повторный прокат в честь 35-летия фильма

Fathom Entertainment, Saga Arts и Warner Bros. выпустят в повторный прокат фильм «Черепашки-ниндзя 2: Тайна изумрудного зелья». Он вернется на экраны в марте 2026 года в честь своего 35-летия, пишет портал IGN.
«Леонардо, Донателло, Микеланджело и Рафаэль возвращаются в самое захватывающее приключение. На этот раз злой Шреддер узнал секрет слизи — силы, вызывающей мутацию Черепашек и их невероятные боевые способности. Теперь Шреддер более опасен, чем когда‑либо, и полон решимости уничтожить Черепашек, призвав на помощь новых злодеев — Токку и Разара — для битвы», — говорится в синопсисе.
Ленту в 1991 году снял режиссер Майкл Прессман по сценарию Тодда В. Лангена. Главных героев — Леонардо, Микеланджело, Донателло и Рафаэля — озвучили Брайан Тоти, Робби Рист, Адам Карл и Лори Фасо. При бюджете в 25 млн долларов картина заработала 78,7 млн долларов, ее дистрибуцией занималась компания New Line Cinema.
Недавно в повторный прокат в США также вышел первый фильм «Черепашки-ниндзя». Он уже собрал 30 млн долларов. Картину можно посмотреть до 28 августа.
Недавно стало известно, что в повторный прокат в честь 30-летия в этом году в кинотеатры также вернется лента «Каспер». Ее будут показывать в кинотеатрах с 3 по 31 октября. Фильм рассказывает о дружелюбном привидении по имени Каспер, которое живет в старом особняке и мечтает подружиться с людьми.