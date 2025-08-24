«Черепашки-ниндзя 2» выпустят в повторный прокат в честь 35-летия фильма

Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы
Сериал «Бегущий по лезвию 2099» с Мишель Йео выйдет в 2026 году
Пользователи Telegram смогут добавлять музыку в «статус»
Поиски альпинистки Натальи Ноговицыной, застрявшей на Пике Победы, возобновят только в 2026 году
Учительницы начальной школы из Алабамы разрисовали школьные туалеты, чтобы поддержать учеников
Пробы Дэвида Коренсвета на роль Супермена утекли в сеть. Фанаты сочли их удачнее, чем итоговый фильм
Пляж в Испании закрыли из‑за ядовитых синих моллюсков
Помощник режиссера «Эмили в Париже» Диего Борелла скончался во время съемок в Венеции
Warner Bros. снимет фильм о Коби Брайанте
Криштиану Роналду первым в истории забил по 100 голов за четыре разных клуба
Ученые: недостаточное питье воды обостряет реакцию на стресс
Японский бренд бытовой химии выпустил хоррор-игру про уборку
Bubble выпустит комиксы по мотивам сериалов ТВ-3
Драмеди «Цвета времени» выйдет в российский прокат 25 сентября
В России выявлено уже 384 случая заражения штаммом «Стратус»
Путин поддержал эксперимент по полному запрету вейпов в регионах
США приобрели 10% акций компании Intel
Pop Mart выпустит мини-версию Лабубу. Ее можно будет прикрепить к телефону
Барабанщик The Smiths опубликует автобиографию «The Drums»
Сабрина Карпентер в кровавом тизере клипа «Tears»
Ураган «Эрин», бушующий в США, может вызвать потепление в России
Во Франции арестовали директора экстрим-парка, который не пустил на территорию 150 израильских детей
В Москве задержали подростков, которые зарабатывали мытьем фар машин на Патриарших
Лана Паррия вернулась бы к роли Злой Королевы в перезапуске «Однажды в сказке»
Продюсеры «Никто-2» рассказали, что фильм мог поставить режиссер «Папа, сдохни» Кирилл Соколов
Кирнан Шипка и Дейв Франко сыграют в комедии «The Shitheads»
«Смерть от молнии» с Мэттью МакФэдьеном и Майклом Шенноном выйдет 6 ноября
Вера Фармига снимется с Марком Уолбергом в фильме режиссера «Чуда» и «Хорошо быть тихоней»

«Черепашки-ниндзя 2» выпустят в повторный прокат в честь 35-летия фильма

Фото: Golden Harvest Company

Fathom Entertainment, Saga Arts и Warner Bros. выпустят в повторный прокат фильм «Черепашки-ниндзя 2: Тайна изумрудного зелья». Он вернется на экраны в марте 2026 года в честь своего 35-летия, пишет портал IGN.

«Леонардо, Донателло, Микеланджело и Рафаэль возвращаются в самое захватывающее приключение. На этот раз злой Шреддер узнал секрет слизи — силы, вызывающей мутацию Черепашек и их невероятные боевые способности. Теперь Шреддер более опасен, чем когда‑либо, и полон решимости уничтожить Черепашек, призвав на помощь новых злодеев — Токку и Разара — для битвы», — говорится в синопсисе.

Ленту в 1991 году снял режиссер Майкл Прессман по сценарию Тодда В. Лангена. Главных героев — Леонардо, Микеланджело, Донателло и Рафаэля — озвучили Брайан Тоти, Робби Рист, Адам Карл и Лори Фасо. При бюджете в 25 млн долларов картина заработала 78,7 млн долларов, ее дистрибуцией занималась компания New Line Cinema.

Недавно в повторный прокат в США также вышел первый фильм «Черепашки-ниндзя». Он уже собрал 30 млн долларов. Картину можно посмотреть до 28 августа.

Недавно стало известно, что в повторный прокат в честь 30-летия в этом году в кинотеатры также вернется лента «Каспер». Ее будут показывать в кинотеатрах с 3 по 31 октября. Фильм рассказывает о дружелюбном привидении по имени Каспер, которое живет в старом особняке и мечтает подружиться с людьми.

