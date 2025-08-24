«Черепашки-ниндзя 2» выпустят в повторный прокат в честь 35-летия фильма

«Леонардо, Донателло, Микеланджело и Рафаэль возвращаются в самое захватывающее приключение. На этот раз злой Шреддер узнал секрет слизи — силы, вызывающей мутацию Черепашек и их невероятные боевые способности. Теперь Шреддер более опасен, чем когда‑либо, и полон решимости уничтожить Черепашек, призвав на помощь новых злодеев — Токку и Разара — для битвы», — говорится в синопсисе.