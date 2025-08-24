Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы
Поиски альпинистки Натальи Ноговицыной, застрявшей на Пике Победы, возобновят только в 2026 году

Кадр из фильма Дмитрия Синицына «Остаться с Хан-Тенгри». Наталья с табличкой, установленной в память о Сергее © Дмитрий Синицын

Поиски российской альпинистки Натальи Наговициной, которая находится на пике Победы в Киргизии, возобновят только в следующем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в киргизском МЧС.

По его словам, сейчас в горах наблюдаются сильный ветер, метель, а температура воздуха по ночам опускается ниже 30 градусов по Цельсию. «Такие погодные условия не позволят добраться до Наговициной», — сказал собеседник агентства. Альпинисты смогут добраться до российской альпинистки только летом 2026 года.

23 августа МЧС Киргизии приостановило спасательную операцию из‑за погодных условий. Спасатели, добравшиеся на высоту 6 100 м, вынуждены были вернуться обратно. Альпинистский сезон 2025 года уже завершен.

Российская 47-летняя альпинистка Наталья Наговицына отправилась покорять пик Победы — самую опасную вершину Тянь-Шаня. На подъеме женщина сломала ногу и с 12 августа находится на высоте 7100 метров. В 2021 году в горах погиб муж Натальи — Сергей. Подробнее об истории Натальи Наговицыной и спорах вокруг трагедии можно прочитать здесь.

