Поиски альпинистки Натальи Ноговицыной, застрявшей на Пике Победы, возобновят только в 2026 году

По его словам, сейчас в горах наблюдаются сильный ветер, метель, а температура воздуха по ночам опускается ниже 30 градусов по Цельсию. «Такие погодные условия не позволят добраться до Наговициной», — сказал собеседник агентства. Альпинисты смогут добраться до российской альпинистки только летом 2026 года.