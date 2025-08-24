Учительницы начальной школы из Алабамы разрисовали школьные туалеты, чтобы поддержать учеников

Преподавательницы начальной школы в Бирмингеме, штат Алабама, пожертвовали неделей летнего отдыха, чтобы перекрасить школьные туалеты. Инициатором проекта выступила 28-летняя Эмили Гилрит. Ее видео с обновлением комнат набрали уже более 2 млн просмотров. Интервью с учительницей опубликовали People.
Преподавательницы покрасили в общей сложности 4 туалета. Для комнаты для мальчиков они выбрали нежно-синий цвет, а для туалета для девочек — розово-фиолетовый. В каждом они разместили позитивные аффирмации — «я смелая», «я творческая» и другие, — напоминающие ученикам, что они ценны и важны.
Идея проекта возникла у Гилрит после того, как она обратила внимание на то, как много времени дети проводят в этих пространствах. «Наши ученики ходят туда каждый день, и иногда мы разрешаем тем, кому нужен перерыв, сходить за водой или в туалет, чтобы успокоиться», — поделилась она в интервью.
Учительница сказала: «Мы подумали о том, как было бы здорово для этих учеников собираться с мыслями в поддерживающей обстановке, которая оказывает успокаивающий эффект. Это привело нас к этому проекту».
Тем временем в TikTok также набирает популярность 64-летняя Бетси Лернер. Она зарегистрировалась в социальной сети как литературный агент, чтобы продвигать книги своих авторов, но прославилась благодаря дневникам 40-летней давности.
В видео она зачитывает вслух записи, которые вела в 20–30 лет и рефлексирует над ними: «Один из самых больших парадоксов моих 20 лет — ощущение, будто у меня нет времени, хотя на самом деле его у тебя целая вечность».