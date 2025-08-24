Учительницы начальной школы из Алабамы разрисовали школьные туалеты, чтобы поддержать учеников

Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы
Сериал «Бегущий по лезвию 2099» с Мишель Йео выйдет в 2026 году
«Черепашки-ниндзя 2» выпустят в повторный прокат в честь 35-летия фильма
Пользователи Telegram смогут добавлять музыку в «статус»
Поиски альпинистки Натальи Ноговицыной, застрявшей на Пике Победы, возобновят только в 2026 году
Пробы Дэвида Коренсвета на роль Супермена утекли в сеть. Фанаты сочли их удачнее, чем итоговый фильм
Пляж в Испании закрыли из‑за ядовитых синих моллюсков
Помощник режиссера «Эмили в Париже» Диего Борелла скончался во время съемок в Венеции
Warner Bros. снимет фильм о Коби Брайанте
Криштиану Роналду первым в истории забил по 100 голов за четыре разных клуба
Ученые: недостаточное питье воды обостряет реакцию на стресс
Японский бренд бытовой химии выпустил хоррор-игру про уборку
Bubble выпустит комиксы по мотивам сериалов ТВ-3
Драмеди «Цвета времени» выйдет в российский прокат 25 сентября
В России выявлено уже 384 случая заражения штаммом «Стратус»
Путин поддержал эксперимент по полному запрету вейпов в регионах
США приобрели 10% акций компании Intel
Pop Mart выпустит мини-версию Лабубу. Ее можно будет прикрепить к телефону
Барабанщик The Smiths опубликует автобиографию «The Drums»
Сабрина Карпентер в кровавом тизере клипа «Tears»
Ураган «Эрин», бушующий в США, может вызвать потепление в России
Во Франции арестовали директора экстрим-парка, который не пустил на территорию 150 израильских детей
В Москве задержали подростков, которые зарабатывали мытьем фар машин на Патриарших
Лана Паррия вернулась бы к роли Злой Королевы в перезапуске «Однажды в сказке»
Продюсеры «Никто-2» рассказали, что фильм мог поставить режиссер «Папа, сдохни» Кирилл Соколов
Кирнан Шипка и Дейв Франко сыграют в комедии «The Shitheads»
«Смерть от молнии» с Мэттью МакФэдьеном и Майклом Шенноном выйдет 6 ноября
Вера Фармига снимется с Марком Уолбергом в фильме режиссера «Чуда» и «Хорошо быть тихоней»

Учительницы начальной школы из Алабамы разрисовали школьные туалеты, чтобы поддержать учеников

Фото: @emily_gilreath

Преподавательницы начальной школы в Бирмингеме, штат Алабама, пожертвовали неделей летнего отдыха, чтобы перекрасить школьные туалеты. Инициатором проекта выступила 28-летняя Эмили Гилрит. Ее видео с обновлением комнат набрали уже более 2 млн просмотров. Интервью с учительницей опубликовали People.

Преподавательницы покрасили в общей сложности 4 туалета. Для комнаты для мальчиков они выбрали нежно-синий цвет, а для туалета для девочек — розово-фиолетовый. В каждом они разместили позитивные аффирмации — «я смелая», «я творческая» и другие, — напоминающие ученикам, что они ценны и важны.

Видео: @emily_gilreath

Идея проекта возникла у Гилрит после того, как она обратила внимание на то, как много времени дети проводят в этих пространствах. «Наши ученики ходят туда каждый день, и иногда мы разрешаем тем, кому нужен перерыв, сходить за водой или в туалет, чтобы успокоиться», — поделилась она в интервью.

Видео: @emily_gilreath

Учительница сказала: «Мы подумали о том, как было бы здорово для этих учеников собираться с мыслями в поддерживающей обстановке, которая оказывает успокаивающий эффект. Это привело нас к этому проекту».

Тем временем в TikTok также набирает популярность 64-летняя Бетси Лернер. Она зарегистрировалась в социальной сети как литературный агент, чтобы продвигать книги своих авторов, но прославилась благодаря дневникам 40-летней давности.

В видео она зачитывает вслух записи, которые вела в 20–30 лет и рефлексирует над ними: «Один из самых больших парадоксов моих 20 лет — ощущение, будто у меня нет времени, хотя на самом деле его у тебя целая вечность».

