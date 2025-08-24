Пробы Дэвида Коренсвета на роль Супермена утекли в сеть. Фанаты сочли их удачнее, чем итоговый фильм

DC Film News опубликовали запись проб Дэвида Коренсвета для фильма «Супермен». В видеоролике актер отыгрывает сцену интервью Кларка Кента его девушке Лоис Лейн. На материал обратили внимание The Wrap.
В сцене Кларк Кент и Лоис Лейн находятся в квартире наедине — и журналистка решает взять у супергероя интервью. Она задает ему вопросы, касающиеся его пренебрежительного отношения к международному праву.
Фанаты отмечают, что в записи проб реакция Кларка Кента более спокойная и мягкая, чем в итоговом фильме. «Он выглядит более спокойным и уверенным здесь. Почему в фильме его сделали таким гиперэмоциональным?», — пишет @biorunic.
По мнению некоторых поклонников, режиссер фильма Джеймс Ганн сделал из Супермена чрезмерно эмоционального и инфантильного персонажа. Видео проб послужило доказательством того, что «Дэвид действительно понимал задачу и старался… а Джеймс заставил его играть чрезмерно эмоционального ребенка в теле мужчины» (@TheAngryBadger3).
Коренсвета многие сравнивают с Кристофером Ривом — исполнителем роли Супермена в классической квадрологии 1978–1987 годов. «Видеть его Кларка Кента без указаний Ганна так интересно. Это как комбинация Кристофера Рива и юного Тома Уэллинга», — написала @femaleviIlian. @possiblyn0va сказала: «Дух Кристофера Рива снизошел на него, боже мой… как только он надел очки, все это почувствовали».
В середине августа Ганн закончил тритмент — подробное изложение концепции фильма — сиквела «Супермена». Режиссер рассчитывает вскоре приступить к съемкам.