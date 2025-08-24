Пробы Дэвида Коренсвета на роль Супермена утекли в сеть. Фанаты сочли их удачнее, чем итоговый фильм

Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы
Сериал «Бегущий по лезвию 2099» с Мишель Йео выйдет в 2026 году
«Черепашки-ниндзя 2» выпустят в повторный прокат в честь 35-летия фильма
Пользователи Telegram смогут добавлять музыку в «статус»
Поиски альпинистки Натальи Ноговицыной, застрявшей на Пике Победы, возобновят только в 2026 году
Учительницы начальной школы из Алабамы разрисовали школьные туалеты, чтобы поддержать учеников
Пляж в Испании закрыли из‑за ядовитых синих моллюсков
Помощник режиссера «Эмили в Париже» Диего Борелла скончался во время съемок в Венеции
Warner Bros. снимет фильм о Коби Брайанте
Криштиану Роналду первым в истории забил по 100 голов за четыре разных клуба
Ученые: недостаточное питье воды обостряет реакцию на стресс
Японский бренд бытовой химии выпустил хоррор-игру про уборку
Bubble выпустит комиксы по мотивам сериалов ТВ-3
Драмеди «Цвета времени» выйдет в российский прокат 25 сентября
В России выявлено уже 384 случая заражения штаммом «Стратус»
Путин поддержал эксперимент по полному запрету вейпов в регионах
США приобрели 10% акций компании Intel
Pop Mart выпустит мини-версию Лабубу. Ее можно будет прикрепить к телефону
Барабанщик The Smiths опубликует автобиографию «The Drums»
Сабрина Карпентер в кровавом тизере клипа «Tears»
Ураган «Эрин», бушующий в США, может вызвать потепление в России
Во Франции арестовали директора экстрим-парка, который не пустил на территорию 150 израильских детей
В Москве задержали подростков, которые зарабатывали мытьем фар машин на Патриарших
Лана Паррия вернулась бы к роли Злой Королевы в перезапуске «Однажды в сказке»
Продюсеры «Никто-2» рассказали, что фильм мог поставить режиссер «Папа, сдохни» Кирилл Соколов
Кирнан Шипка и Дейв Франко сыграют в комедии «The Shitheads»
«Смерть от молнии» с Мэттью МакФэдьеном и Майклом Шенноном выйдет 6 ноября
Вера Фармига снимется с Марком Уолбергом в фильме режиссера «Чуда» и «Хорошо быть тихоней»

Пробы Дэвида Коренсвета на роль Супермена утекли в сеть. Фанаты сочли их удачнее, чем итоговый фильм

Фото: Warner Bros.

DC Film News опубликовали запись проб Дэвида Коренсвета для фильма «Супермен». В видеоролике актер отыгрывает сцену интервью Кларка Кента его девушке Лоис Лейн. На материал обратили внимание The Wrap.

В сцене Кларк Кент и Лоис Лейн находятся в квартире наедине — и журналистка решает взять у супергероя интервью. Она задает ему вопросы, касающиеся его пренебрежительного отношения к международному праву.

Видео: @DCFilmNews

Фанаты отмечают, что в записи проб реакция Кларка Кента более спокойная и мягкая, чем в итоговом фильме. «Он выглядит более спокойным и уверенным здесь. Почему в фильме его сделали таким гиперэмоциональным?», — пишет @biorunic.

По мнению некоторых поклонников, режиссер фильма Джеймс Ганн сделал из Супермена чрезмерно эмоционального и инфантильного персонажа. Видео проб послужило доказательством того, что «Дэвид действительно понимал задачу и старался… а Джеймс заставил его играть чрезмерно эмоционального ребенка в теле мужчины» (@TheAngryBadger3).

Коренсвета многие сравнивают с Кристофером Ривом — исполнителем роли Супермена в классической квадрологии 1978–1987 годов. «Видеть его Кларка Кента без указаний Ганна так интересно. Это как комбинация Кристофера Рива и юного Тома Уэллинга», — написала @femaleviIlian. @possiblyn0va сказала: «Дух Кристофера Рива снизошел на него, боже мой… как только он надел очки, все это почувствовали».

В середине августа Ганн закончил тритмент — подробное изложение концепции фильма — сиквела «Супермена». Режиссер рассчитывает вскоре приступить к съемкам.

