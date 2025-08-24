Пляж в Испании закрыли из‑за ядовитых синих моллюсков

«Голубой дракон» (Glaucus atlanticus) достигает всего трех сантиметров в длину, но представляет серьезную опасность для человека. Моллюск питает другими ядовитыми животными (например, португальским корабликом), концентрирует в организме их яд и затем использует его, чтобы парализовать новую добычу. У человека укус «голубого дракона» вызывает болезненные ожоги.