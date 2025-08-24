Пляж в Испании закрыли из‑за ядовитых синих моллюсков

Пляжи в городе Гуардамар-дель-Сегура в регионе Коста-Бланка временно закрыли из‑за обнаружения в воде ядовитых моллюсков — «голубых драконов», сообщил CNN.
«Голубой дракон» (Glaucus atlanticus) достигает всего трех сантиметров в длину, но представляет серьезную опасность для человека. Моллюск питает другими ядовитыми животными (например, португальским корабликом), концентрирует в организме их яд и затем использует его, чтобы парализовать новую добычу. У человека укус «голубого дракона» вызывает болезненные ожоги.
Появление «голубых драконов» в Средиземном море — большая редкость, чаще их можно найти в Атлантическом, Тихом и Индийском океане. Ученые предполагают, что животных могли занести к побережью Испании сильные течения или ветра.
Тем временем на суше ученые официально выделили четыре вида жирафов: северного, сетчатого, масайского и южного жирафа. Раньше у этих животных не было разновидностей. Специалисты считают, что обновленная классификация позволит эффективнее защищать животных в разных регионах Африки.