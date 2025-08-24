Помощник режиссера «Эмили в Париже» Диего Борелла скончался во время съемок в Венеции

Диего Борелла, работавший помощником режиссера над пятым сезоном сериала «Эмили в Париже», потерял сознание на съемочной площадке в Венеции и скончался, сообщил Deadline.
Во время подготовки к финальной сцене в отеле «Даниэли» мужчина рухнул на пол. Врачи пытались ему помочь, но он умер на месте, вероятно, от сердечного приступа.
«Мы глубоко опечалены, подтверждая внезапную кончину члена производственной семьи „Эмили в Париже“», — сказал представитель Paramount Television Studios. — «Наши сердца с семьей и близкими покойного в это невероятно трудное время».
Пятый сезон «Эмили в Париже» появится на Netflix 18 декабря. В нем модница и эксперт по маркетингу из США Эмили Купер окажется в Венеции.
В августе Netflix опубликовал официальные фотографии нового сезона. На них героиня Лили Коллинз плавает по каналам Венеции, занимается верховой ездой и гуляет по итальянским улочкам с бойфрендом.