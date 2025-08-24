Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы
Пляж в Испании закрыли из‑за ядовитых синих моллюсков
Warner Bros. снимет фильм о Коби Брайанте
Криштиану Роналду первым в истории забил по 100 голов за четыре разных клуба
Ученые: недостаточное питье воды обостряет реакцию на стресс
Японский бренд бытовой химии выпустил хоррор-игру про уборку
Bubble выпустит комиксы по мотивам сериалов ТВ-3
Драмеди «Цвета времени» выйдет в российский прокат 25 сентября
В России выявлено уже 384 случая заражения штаммом «Стратус»
Путин поддержал эксперимент по полному запрету вейпов в регионах
США приобрели 10% акций компании Intel
Pop Mart выпустит мини-версию Лабубу. Ее можно будет прикрепить к телефону
Барабанщик The Smiths опубликует автобиографию «The Drums»
Сабрина Карпентер в кровавом тизере клипа «Tears»
Ураган «Эрин», бушующий в США, может вызвать потепление в России
Во Франции арестовали директора экстрим-парка, который не пустил на территорию 150 израильских детей
В Москве задержали подростков, которые зарабатывали мытьем фар машин на Патриарших
Лана Паррия вернулась бы к роли Злой Королевы в перезапуске «Однажды в сказке»
Продюсеры «Никто-2» рассказали, что фильм мог поставить режиссер «Папа, сдохни» Кирилл Соколов
Кирнан Шипка и Дейв Франко сыграют в комедии «The Shitheads»
«Смерть от молнии» с Мэттью МакФэдьеном и Майклом Шенноном выйдет 6 ноября
Вера Фармига снимется с Марком Уолбергом в фильме режиссера «Чуда» и «Хорошо быть тихоней»
Про котов и скуфов: какие необычные фильмы ищут россияне
Сериал «Институт» по роману Стивена Кинга продлили на второй сезон
«Кино о сильном персонаже»: Эдвард Бергер рассказал о будущем фильме «Всадники» с Брэдом Питтом
В школах сократят количество уроков английского языка
Роскосмос запустит специальный авиарейс для наблюдения за лунным затмением
Американский блогер устраивает собакам из приютов лучший день в жизни и помогает им найти хозяев

Помощник режиссера «Эмили в Париже» Диего Борелла скончался во время съемок в Венеции

Фото: Netflix

Диего Борелла, работавший помощником режиссера над пятым сезоном сериала «Эмили в Париже», потерял сознание на съемочной площадке в Венеции и скончался, сообщил Deadline.

Во время подготовки к финальной сцене в отеле «Даниэли» мужчина рухнул на пол. Врачи пытались ему помочь, но он умер на месте, вероятно, от сердечного приступа.

«Мы глубоко опечалены, подтверждая внезапную кончину члена производственной семьи „Эмили в Париже“», — сказал представитель Paramount Television Studios. — «Наши сердца с семьей и близкими покойного в это невероятно трудное время».

Пятый сезон «Эмили в Париже» появится на Netflix 18 декабря. В нем модница и эксперт по маркетингу из США Эмили Купер окажется в Венеции.

В августе Netflix опубликовал официальные фотографии нового сезона. На них героиня Лили Коллинз плавает по каналам Венеции, занимается верховой ездой и гуляет по итальянским улочкам с бойфрендом.

