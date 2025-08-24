Warner Bros. снимет фильм о Коби Брайанте
Пляж в Испании закрыли из‑за ядовитых синих моллюсков
Помощник режиссера «Эмили в Париже» Диего Борелла скончался во время съемок в Венеции
Криштиану Роналду первым в истории забил по 100 голов за четыре разных клуба
Ученые: недостаточное питье воды обостряет реакцию на стресс
Японский бренд бытовой химии выпустил хоррор-игру про уборку
Bubble выпустит комиксы по мотивам сериалов ТВ-3
Драмеди «Цвета времени» выйдет в российский прокат 25 сентября
В России выявлено уже 384 случая заражения штаммом «Стратус»
Путин поддержал эксперимент по полному запрету вейпов в регионах
США приобрели 10% акций компании Intel
Pop Mart выпустит мини-версию Лабубу. Ее можно будет прикрепить к телефону
Барабанщик The Smiths опубликует автобиографию «The Drums»
Сабрина Карпентер в кровавом тизере клипа «Tears»
Ураган «Эрин», бушующий в США, может вызвать потепление в России
Во Франции арестовали директора экстрим-парка, который не пустил на территорию 150 израильских детей
В Москве задержали подростков, которые зарабатывали мытьем фар машин на Патриарших
Лана Паррия вернулась бы к роли Злой Королевы в перезапуске «Однажды в сказке»
Продюсеры «Никто-2» рассказали, что фильм мог поставить режиссер «Папа, сдохни» Кирилл Соколов
Кирнан Шипка и Дейв Франко сыграют в комедии «The Shitheads»
«Смерть от молнии» с Мэттью МакФэдьеном и Майклом Шенноном выйдет 6 ноября
Вера Фармига снимется с Марком Уолбергом в фильме режиссера «Чуда» и «Хорошо быть тихоней»
Про котов и скуфов: какие необычные фильмы ищут россияне
Сериал «Институт» по роману Стивена Кинга продлили на второй сезон
«Кино о сильном персонаже»: Эдвард Бергер рассказал о будущем фильме «Всадники» с Брэдом Питтом
В школах сократят количество уроков английского языка
Роскосмос запустит специальный авиарейс для наблюдения за лунным затмением
Американский блогер устраивает собакам из приютов лучший день в жизни и помогает им найти хозяев

Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы

Фото: Joe Buglewicz/Getty Images

Российская теннисистка Мария Шарапова введена в Международный зал теннисной славы, сообщила организация в социальных сетях. Торжественная церемония прошла в Ньюпорте, где с 1954 года располагается музей теннисной славы.

Право объявить о присвоении почетного статуса Шараповой получила ее давняя соперница, 23-кратная чемпионка турнира «Большого шлема» Серена Уильямс.

На церемонии награждения Шарапова обратилась к Уильямс со сцены: «Это настоящий подарок — иметь человека, который мотивирует тебя подниматься так высоко. И я навсегда останусь благодарна ей за то, что она раскрыла во мне всё лучшее. Она действительно это сделала. <…> Мы сделаны из одного теста. Но когда всё было сказано и сделано, когда погас свет на наших карьерах и за нами закрылись ворота, мы опустили свои щиты. Я благодарна тебе, Серена. Безмерно благодарна за то, что ты здесь, за твою дружбу. Для меня это значит больше, чем ты можешь представить. Спасибо».

Размышляя о своем пути, Шарапова отметила: «Мои самые яркие воспоминания, конечно, это мои победы. Моя вера в свои силы и целеустремленность помогали на протяжении карьеры идти вперед несмотря ни на что. Знала, что никогда не стоит избегать трудностей и двигаться вперед. Понимала, что работа над собой может сыграть роль, не надо убегать от сложностей, а идти туда и наслаждаться этой борьбой. Я отдала свою жизнь теннису, а теннис подарил мне жизнь. И это было прекрасно».

Шарапова — экс-первая ракетка мира, 5-кратная победительница «Большого шлема». Спортсменка объявила о завершении карьеры в 2020 году. О планах включить Шарапову в зал теннисной славы организация сообщила в октябре.

Спортсменка стала первой женщиной из России, получившей такое признание. Среди мужчин в 2016 и 2019 годах в Международный зал теннисной славы включили Марата Сафина и Евгения Кафельникова.

Наследие Шараповой продолжает вдохновлять новое поколение. В июле три россиянки — Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова и Людмила Самсонова — впервые за 19 лет вышли в четвертьфинал Уимблдона. Андреева повторила достижение самой Шараповой 2005 года, став самой молодой участницей ¼ финала.

Расскажите друзьям