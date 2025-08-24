Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы

На церемонии награждения Шарапова обратилась к Уильямс со сцены: «Это настоящий подарок — иметь человека, который мотивирует тебя подниматься так высоко. И я навсегда останусь благодарна ей за то, что она раскрыла во мне всё лучшее. Она действительно это сделала. <…> Мы сделаны из одного теста. Но когда всё было сказано и сделано, когда погас свет на наших карьерах и за нами закрылись ворота, мы опустили свои щиты. Я благодарна тебе, Серена. Безмерно благодарна за то, что ты здесь, за твою дружбу. Для меня это значит больше, чем ты можешь представить. Спасибо».