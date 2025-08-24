Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы

Российская теннисистка Мария Шарапова введена в Международный зал теннисной славы, сообщила организация в социальных сетях. Торжественная церемония прошла в Ньюпорте, где с 1954 года располагается музей теннисной славы.
Право объявить о присвоении почетного статуса Шараповой получила ее давняя соперница, 23-кратная чемпионка турнира «Большого шлема» Серена Уильямс.
На церемонии награждения Шарапова обратилась к Уильямс со сцены: «Это настоящий подарок — иметь человека, который мотивирует тебя подниматься так высоко. И я навсегда останусь благодарна ей за то, что она раскрыла во мне всё лучшее. Она действительно это сделала. <…> Мы сделаны из одного теста. Но когда всё было сказано и сделано, когда погас свет на наших карьерах и за нами закрылись ворота, мы опустили свои щиты. Я благодарна тебе, Серена. Безмерно благодарна за то, что ты здесь, за твою дружбу. Для меня это значит больше, чем ты можешь представить. Спасибо».
Размышляя о своем пути, Шарапова отметила: «Мои самые яркие воспоминания, конечно, это мои победы. Моя вера в свои силы и целеустремленность помогали на протяжении карьеры идти вперед несмотря ни на что. Знала, что никогда не стоит избегать трудностей и двигаться вперед. Понимала, что работа над собой может сыграть роль, не надо убегать от сложностей, а идти туда и наслаждаться этой борьбой. Я отдала свою жизнь теннису, а теннис подарил мне жизнь. И это было прекрасно».
Шарапова — экс-первая ракетка мира, 5-кратная победительница «Большого шлема». Спортсменка объявила о завершении карьеры в 2020 году. О планах включить Шарапову в зал теннисной славы организация сообщила в октябре.
Спортсменка стала первой женщиной из России, получившей такое признание. Среди мужчин в 2016 и 2019 годах в Международный зал теннисной славы включили Марата Сафина и Евгения Кафельникова.
Наследие Шараповой продолжает вдохновлять новое поколение. В июле три россиянки — Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова и Людмила Самсонова — впервые за 19 лет вышли в четвертьфинал Уимблдона. Андреева повторила достижение самой Шараповой 2005 года, став самой молодой участницей ¼ финала.