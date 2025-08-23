Warner Bros. снимет фильм о Коби Брайанте

Брайант провел за «Лейкерс» 20 сезонов, выиграв пять чемпионатов. Он завершил карьеру профессионального баскетболиста в 2016 году в возрасте 37 лет. В январе 2020 года Брайант погиб в результате крушения вертолета вместе с восемью другими пассажирами, включая его дочь Джанну.