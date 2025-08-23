Криштиану Роналду первым в истории забил по 100 голов за четыре разных клуба
Warner Bros. снимет фильм о Коби Брайанте

Warner Bros. Pictures выпустит фильм о погибшем баскетболисте Коби Брайанте. Об этом сообщает Variety.

Фильм расскажет, как он вошел в команду «Лос-Анджелес Лейкерс». Над проектом работают сценаристы Алекс Сон и Гэвин Йоханнсен. Слухи о задумке вызвали интерес у множества студий и стримингов. Один из источников сообщил Variety, что Warner Bros. забрала сценарий досрочно.

Брайант провел за «Лейкерс» 20 сезонов, выиграв пять чемпионатов. Он завершил карьеру профессионального баскетболиста в 2016 году в возрасте 37 лет. В январе 2020 года Брайант погиб в результате крушения вертолета вместе с восемью другими пассажирами, включая его дочь Джанну.

Ожидаются проекты и про других спортсменов. Кинокомпания «Плюс Студия» недавно приобрела права на экранизацию биографии хоккеиста Александра Овечкина.

