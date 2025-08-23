Криштиану Роналду первым в истории забил по 100 голов за четыре разных клуба

Криштиану Роналду забил 100-й мяч за клуб «Ан-Наср» в матче за Суперкубок Саудовской Аравии, пишет Fox Sports.
Спортсмен расплакался после этого. Португальский форвард стал первым футболистом в истории, который забил более 100 голов за четыре разных клуба. Всего на счету Роналду 450 голов за «Реал Мадрид», 145 голов — за «Манчестер Юнайтед», 101 мяч — за «Ювентус» и 100 голов — за «Ан-Наср».
В июне Роналду продлил контракт с «Ан-Насром» до 2027 года. Он является чемпионом Европы (2016) и двукратным победителем Лиги наций УЕФА в составе сборной Португалии. На протяжении карьеры выступал за лиссабонский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Ювентус».
Дело спортсмена может продолжить его сын. Недавно 14-летнего Криштиану душ Сантуша, сына Криштиану Роналду, вызвали в юношескую сборную Португалии по футболу. Он войдет в состав команды на международном турнире имени Влатко Марковича в Хорватии.