Криштиану Роналду первым в истории забил по 100 голов за четыре разных клуба

Спортсмен расплакался после этого. Португальский форвард стал первым футболистом в истории, который забил более 100 голов за четыре разных клуба. Всего на счету Роналду 450 голов за «Реал Мадрид», 145 голов — за «Манчестер Юнайтед», 101 мяч — за «Ювентус» и 100 голов — за «Ан-Наср».