Арсена Маркаряна задержали в Подмосковье

Фото: соцсети

Блогера Арсена Маркаряна задержали в Подмосковье по делу об оскорблении памяти защитников Отечества (ч. 4 ст. 354.1 УК). Об этом сообщает Следственный комитет.

Mash утверждает, что Маркаряна задержали на трассе при попытке уехать в Беларусь. По версии следствия, он совершил преступление 25 февраля 2025 года на одном из видеохостингов. В начале года прокуратура инициировала уголовное дело в отношении инфокоуча по обвинению в призывах к терроризму.

Ранее он находился в эмиграции. Перед задержанием на приезд блогера в Россию обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«Как пишут паблики, Маркарян 14 июля прилетел в Москву из Стамбула, более границу не пересекал. Сейчас находится в России. Даже снимал видео на Красной площади с рекламой каких‑то тренингов, хотя ранее заявлял, что „в Россию ни ногой“», — написала она. Мизулина добавила, что ей «интересно, какую правовую оценку со стороны правоохранительных органов получат бесконечные заявления Маркаряна о русских женщинах».

В ближайшее время Арсена допросят следователи. Он будет проверен на причастность к иным преступлениям, добавляет СК.

Арсен Маркарян — блогер и инфобизнесмен, который проводит тренинг для мужчин. В интернете он известен благодаря мизогинистским высказываниям.

