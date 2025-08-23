Арсена Маркаряна задержали в Подмосковье

«Как пишут паблики, Маркарян 14 июля прилетел в Москву из Стамбула, более границу не пересекал. Сейчас находится в России. Даже снимал видео на Красной площади с рекламой каких‑то тренингов, хотя ранее заявлял, что „в Россию ни ногой“», — написала она. Мизулина добавила, что ей «интересно, какую правовую оценку со стороны правоохранительных органов получат бесконечные заявления Маркаряна о русских женщинах».