Ученые: недостаточное питье воды обостряет реакцию на стресс

Pop Mart выпустит мини-версию Лабубу. Ее можно будет прикрепить к телефону
Японский бренд бытовой химии выпустил хоррор-игру про уборку
Bubble выпустит комиксы по мотивам сериалов ТВ-3
Драмеди «Цвета времени» выйдет в российский прокат 25 сентября
В России выявлено уже 384 случая заражения штаммом «Стратус»
Путин поддержал эксперимент по полному запрету вейпов в регионах
США приобрели 10% акций компании Intel
Барабанщик The Smiths опубликует автобиографию «The Drums»
Сабрина Карпентер в кровавом тизере клипа «Tears»
Ураган «Эрин», бушующий в США, может вызвать потепление в России
Во Франции арестовали директора экстрим-парка, который не пустил на территорию 150 израильских детей
В Москве задержали подростков, которые зарабатывали мытьем фар машин на Патриарших
Лана Паррия вернулась бы к роли Злой Королевы в перезапуске «Однажды в сказке»
Продюсеры «Никто-2» рассказали, что фильм мог поставить режиссер «Папа, сдохни» Кирилл Соколов
Кирнан Шипка и Дейв Франко сыграют в комедии «The Shitheads»
«Смерть от молнии» с Мэттью МакФэдьеном и Майклом Шенноном выйдет 6 ноября
Вера Фармига снимется с Марком Уолбергом в фильме режиссера «Чуда» и «Хорошо быть тихоней»
Про котов и скуфов: какие необычные фильмы ищут россияне
Сериал «Институт» по роману Стивена Кинга продлили на второй сезон
«Кино о сильном персонаже»: Эдвард Бергер рассказал о будущем фильме «Всадники» с Брэдом Питтом
В школах сократят количество уроков английского языка
Роскосмос запустит специальный авиарейс для наблюдения за лунным затмением
Американский блогер устраивает собакам из приютов лучший день в жизни и помогает им найти хозяев
Вышел русский трейлер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» с Норманом Ридусом
Okko выпустит комедийный сериал «Избранный» об инженере, ставшем депутатом
Археологи обнаружили в Израиле свидетельство о древнейшем доме престарелых
Cамый дорогой авиабилет летом стоил 2,1 миллиона рублей
Исследование: россияне чаще занимаются спортом, чем сексом

Ученые: недостаточное питье воды обостряет реакцию на стресс

Фото: engin akyurt/Unsplash

Ученые из Ливерпульского университета Джона Мурса выяснили, что потребление воды влияет на реакцию организма в стрессовых ситуациях. Результаты исследования опубликовали Journal of Applied Physiology, основные тезисы пересказали New Atlas.

В эксперименте приняли участие 100 мужчин и женщин в возрасте 18–35 лет. Для финального этапа ученые отобрали 32 человека, и они составили две группы: тех, кто пил меньше всего воды (в среднем 1,3 литра в день), и тех, кто пил больше всего (4,4 литра в день).

Спустя неделю наблюдений за уровнем потребления воды ученые смоделировали для участников стрессовую ситуацию — собеседование при приеме на работу. Испытуемые произносили речь, считали в уме и решали задачи на ходу.

У людей, которые постоянно пили мало жидкости, в ответ на стрессовую ситуацию выделилось значительно больше кортизола, «гормона стресса». При этом чувство тревоги и учащение пульса в обеих группах были одинаковыми.

Вода и кортизол связаны косвенно. При недостатке жидкости организм вырабатывает больше вазопрессина — гормона, помогающего удерживать воду. Он, в свою очередь, стимулирует выработку адренокортикотропного гормона (АКТГ), который уже запускает выделение кортизола. Таким образом, недостаточное потребление воды держит эту систему в постоянном состоянии повышенной готовности — и это уже приводит к чрезмерной реакции на стресс.

Расскажите друзьям