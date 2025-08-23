Ученые: недостаточное питье воды обостряет реакцию на стресс

Ученые из Ливерпульского университета Джона Мурса выяснили, что потребление воды влияет на реакцию организма в стрессовых ситуациях. Результаты исследования опубликовали Journal of Applied Physiology, основные тезисы пересказали New Atlas.
В эксперименте приняли участие 100 мужчин и женщин в возрасте 18–35 лет. Для финального этапа ученые отобрали 32 человека, и они составили две группы: тех, кто пил меньше всего воды (в среднем 1,3 литра в день), и тех, кто пил больше всего (4,4 литра в день).
Спустя неделю наблюдений за уровнем потребления воды ученые смоделировали для участников стрессовую ситуацию — собеседование при приеме на работу. Испытуемые произносили речь, считали в уме и решали задачи на ходу.
У людей, которые постоянно пили мало жидкости, в ответ на стрессовую ситуацию выделилось значительно больше кортизола, «гормона стресса». При этом чувство тревоги и учащение пульса в обеих группах были одинаковыми.
Вода и кортизол связаны косвенно. При недостатке жидкости организм вырабатывает больше вазопрессина — гормона, помогающего удерживать воду. Он, в свою очередь, стимулирует выработку адренокортикотропного гормона (АКТГ), который уже запускает выделение кортизола. Таким образом, недостаточное потребление воды держит эту систему в постоянном состоянии повышенной готовности — и это уже приводит к чрезмерной реакции на стресс.