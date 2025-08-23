Японский бренд бытовой химии выпустил хоррор-игру про уборку

Pop Mart выпустит мини-версию Лабубу. Ее можно будет прикрепить к телефону
Ученые: недостаточное питье воды обостряет реакцию на стресс
Bubble выпустит комиксы по мотивам сериалов ТВ-3
Драмеди «Цвета времени» выйдет в российский прокат 25 сентября
В России выявлено уже 384 случая заражения штаммом «Стратус»
Путин поддержал эксперимент по полному запрету вейпов в регионах
США приобрели 10% акций компании Intel
Барабанщик The Smiths опубликует автобиографию «The Drums»
Сабрина Карпентер в кровавом тизере клипа «Tears»
Ураган «Эрин», бушующий в США, может вызвать потепление в России
Во Франции арестовали директора экстрим-парка, который не пустил на территорию 150 израильских детей
В Москве задержали подростков, которые зарабатывали мытьем фар машин на Патриарших
Лана Паррия вернулась бы к роли Злой Королевы в перезапуске «Однажды в сказке»
Продюсеры «Никто-2» рассказали, что фильм мог поставить режиссер «Папа, сдохни» Кирилл Соколов
Кирнан Шипка и Дейв Франко сыграют в комедии «The Shitheads»
«Смерть от молнии» с Мэттью МакФэдьеном и Майклом Шенноном выйдет 6 ноября
Вера Фармига снимется с Марком Уолбергом в фильме режиссера «Чуда» и «Хорошо быть тихоней»
Про котов и скуфов: какие необычные фильмы ищут россияне
Сериал «Институт» по роману Стивена Кинга продлили на второй сезон
«Кино о сильном персонаже»: Эдвард Бергер рассказал о будущем фильме «Всадники» с Брэдом Питтом
В школах сократят количество уроков английского языка
Роскосмос запустит специальный авиарейс для наблюдения за лунным затмением
Американский блогер устраивает собакам из приютов лучший день в жизни и помогает им найти хозяев
Вышел русский трейлер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» с Норманом Ридусом
Okko выпустит комедийный сериал «Избранный» об инженере, ставшем депутатом
Археологи обнаружили в Израиле свидетельство о древнейшем доме престарелых
Cамый дорогой авиабилет летом стоил 2,1 миллиона рублей
Исследование: россияне чаще занимаются спортом, чем сексом

Японский бренд бытовой химии выпустил хоррор-игру про уборку

Фото: Kao Home Care Business

Японский бренд Kao, специализирующийся на косметике и бытовой химии, выпустил бесплатную хоррор-игру Silent Cleaning, в которой нужно убираться, чтобы выжить. Она уже доступна в Steam.

Игрок принимает роль главного героя, который унаследовал от отца старую виллу и чистит ее перед передачей риелтору. Под слоем грязи он обнаруживает скрытый код, а в процессе уборки находит все новые ключи и шифры.

Однако за игроком охотится существо, которое ориентируется исключительно на звук. Поэтому если скрести слишком громко, можно привлечь внимание монстра и умереть. Примерное время прохождения оценивается в 60–90 минут.

Видео: Kao Home Care Business

Все чистящие средства в игре реальны и принадлежат бренду Kao. Их можно комбинировать, открывая новые, более эффективные методы уборки. Как и во многих играх в жанре survival horror, ближе к концу игроку выдают лучшее из возможных оружий. В Silent Cleaning это спрей от накипи Magiclean Expower.

4 ноября в Steam выйдет другая необычная игра — симулятор управления газетой News Tower. Игрокам предстоит развивать нью-йоркскую газету 1930-х: нанимать журналистов и фотографов, собирать новости, верстать материалы и еженедельно выпускать свежий номер. Чтобы заполучить эксклюзивы, игроки смогут сотрудничать с мэрией, мафией, высшим обществом или армией.

Расскажите друзьям