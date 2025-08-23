Японский бренд бытовой химии выпустил хоррор-игру про уборку

Японский бренд Kao, специализирующийся на косметике и бытовой химии, выпустил бесплатную хоррор-игру Silent Cleaning, в которой нужно убираться, чтобы выжить. Она уже доступна в Steam.
Игрок принимает роль главного героя, который унаследовал от отца старую виллу и чистит ее перед передачей риелтору. Под слоем грязи он обнаруживает скрытый код, а в процессе уборки находит все новые ключи и шифры.
Однако за игроком охотится существо, которое ориентируется исключительно на звук. Поэтому если скрести слишком громко, можно привлечь внимание монстра и умереть. Примерное время прохождения оценивается в 60–90 минут.
Все чистящие средства в игре реальны и принадлежат бренду Kao. Их можно комбинировать, открывая новые, более эффективные методы уборки. Как и во многих играх в жанре survival horror, ближе к концу игроку выдают лучшее из возможных оружий. В Silent Cleaning это спрей от накипи Magiclean Expower.
