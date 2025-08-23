Японский бренд бытовой химии выпустил хоррор-игру про уборку

Все чистящие средства в игре реальны и принадлежат бренду Kao. Их можно комбинировать, открывая новые, более эффективные методы уборки. Как и во многих играх в жанре survival horror, ближе к концу игроку выдают лучшее из возможных оружий. В Silent Cleaning это спрей от накипи Magiclean Expower.