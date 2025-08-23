Pop Mart выпустит мини-версию Лабубу. Ее можно будет прикрепить к телефону
Bubble выпустит комиксы по мотивам сериалов ТВ-3

Иллюстрация: Комиксы Bubble

Телеканал ТВ-3 и издательство комиксов Bubble объявили о выпуске графических романов по мотивам сериалов «Кордон», «Ронин» и «Лиса». Точная дата выхода не сообщается, но известно, что продажи стартуют в 2025 году.

Каждый из трех комиксов станет самостоятельной историей, параллельной сюжетам оригинальных сериалов. Финалом послужит масштабный кроссовер, в котором персонажи всех трех сериалов встретятся, чтобы завершить общую сюжетную линию.

© Иллюстрация: Комиксы Bubble
© Иллюстрация: Комиксы Bubble
© Иллюстрация: Комиксы Bubble
© Иллюстрация: Комиксы Bubble
© Иллюстрация: Комиксы Bubble
© Иллюстрация: Комиксы Bubble
© Иллюстрация: Комиксы Bubble

Главный редактор Bubble Роман Котков отметил, что комиксы позволяют развивать истории, экранизация которых стала бы слишком затратной. Сценарист издательства Алексей Волков, в свою очередь, уточнил, что три отдельных выпуска и финальный кроссовер образуют мини-серию, которая при должном интересе читателей может быть расширена.

Издательство Bubble Comics получило наибольшую известность благодаря серии комиксов «Майор гром», первые тома которой были успешно экранизированы.
В мае стало известно, что сериал по вселенной «Майора Грома» снимет Александр Хант, автор роуд-муви «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».

В центре сюжета окажется героиня комиксов Ника Чайкина, она же Красная Фурия. Действие развернется в альтернативной Москве. По словам Ханта, он сперва не понял, зачем ему предложили участвовать в проекте. Но затем прочитал сценарий и нашел в нем сильное сюжетное звено.

