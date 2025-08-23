Bubble выпустит комиксы по мотивам сериалов ТВ-3

Телеканал ТВ-3 и издательство комиксов Bubble объявили о выпуске графических романов по мотивам сериалов «Кордон», «Ронин» и «Лиса». Точная дата выхода не сообщается, но известно, что продажи стартуют в 2025 году.
Каждый из трех комиксов станет самостоятельной историей, параллельной сюжетам оригинальных сериалов. Финалом послужит масштабный кроссовер, в котором персонажи всех трех сериалов встретятся, чтобы завершить общую сюжетную линию.
Главный редактор Bubble Роман Котков отметил, что комиксы позволяют развивать истории, экранизация которых стала бы слишком затратной. Сценарист издательства Алексей Волков, в свою очередь, уточнил, что три отдельных выпуска и финальный кроссовер образуют мини-серию, которая при должном интересе читателей может быть расширена.
Издательство Bubble Comics получило наибольшую известность благодаря серии комиксов «Майор гром», первые тома которой были успешно экранизированы.
В мае стало известно, что сериал по вселенной «Майора Грома» снимет Александр Хант, автор роуд-муви «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».
В центре сюжета окажется героиня комиксов Ника Чайкина, она же Красная Фурия. Действие развернется в альтернативной Москве. По словам Ханта, он сперва не понял, зачем ему предложили участвовать в проекте. Но затем прочитал сценарий и нашел в нем сильное сюжетное звено.