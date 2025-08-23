Bubble выпустит комиксы по мотивам сериалов ТВ-3

В центре сюжета окажется героиня комиксов Ника Чайкина, она же Красная Фурия. Действие развернется в альтернативной Москве. По словам Ханта, он сперва не понял, зачем ему предложили участвовать в проекте. Но затем прочитал сценарий и нашел в нем сильное сюжетное звено.