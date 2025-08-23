Драмеди «Цвета времени» выйдет в российский прокат 25 сентября

По сюжету 20 незнакомцев обнаруживают, что все они — потомки одной женщины, Адель Вермийяр. Наследство ждет их в старом парижском особняке, но вместо богатства они находят портал в XIX век. Герои расследуют семейные тайны, которые повлияют на их собственные судьбы.