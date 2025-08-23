Pop Mart выпустит мини-версию Лабубу. Ее можно будет прикрепить к телефону
Драмеди «Цвета времени» выйдет в российский прокат 25 сентября

Фото: «Русский Репортаж»

Фильм «Цвета времени», представленный во внеконкурской программе Каннского кинофестиваля, выйдет на российские экраны 25 сентября.

По сюжету 20 незнакомцев обнаруживают, что все они — потомки одной женщины, Адель Вермийяр. Наследство ждет их в старом парижском особняке, но вместо богатства они находят портал в XIX век. Герои расследуют семейные тайны, которые повлияют на их собственные судьбы.

Видео: «Русский Репортаж»

Режиссером фильма выступил Седрик Клапиш, лауреат «Сезара» за сценарий к комедии «Семейная атмосфера». В 1996 году он получил приз ФИПРЕССИ Берлинского кинофестиваля за фильм «Каждый ищет своего кота». Картина примечательна тем, что в ней снялось множество непрофессиональных актеров, и съемки целиком проходили в 11-м округе Парижа.

Главную роль в «Цветах времени» исполнила француженка Сюзанн Линдон, известная по фильму «Шестнадцатая весна». В этой картине она выступила одновременно как режиссер и исполнительница главной роли. В центре сюжета — трогательные отношения девочки-подростка Сюзанны и пожилого актёра, которого она встречает возле театра.

