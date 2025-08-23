В России выявлено уже 384 случая заражения штаммом «Стратус»

Число заражений новым штаммом коронавируса «Стратус» в России достигло 384 человек, сообщила в интервью ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она сказала: «Количество случаев заражения „Стратусом“ каждый день увеличивается, их уже было и 300, и 384, а будет еще больше».
Попова уточнила, что новый штамм более заразен, чем предыдущие, однако заболевание протекает в легкой форме, не требует тяжелого лечения и практически не вызывает осложнений.
Помимо стандартных для COVID-19 симптомов — таких как кашель, боль в горле, насморк и ломота в мышцах, — для «Стратуса» характерен особый признак: осиплость голоса.
В конце июля было известно о 114 случаях заражения россиян. Более половины (54%) пришлись на Москву. Первый в мире случай заражения «Стратусом» выявили в Канаде 27 января.
Исследование британских ученых, результаты которого были опубликованы в июле, показало, что из‑за пандемии COVID-19 мозг у людей «состарился» на 5,5 месяца быстрее, чем должен был. С проблемой столкнулись даже те, кто не переболел вирусом. Ученые сравнили данные людей до вспышки инфекции и после.
У зараженных вирусом людей также выявили снижение некоторых когнитивных функций, например, скорость обработки информации. По словам исследователей, на эти изменения повлияли стресс от локдаунов, социальная изоляция и страх заразиться.