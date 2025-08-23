Путин поддержал эксперимент по полному запрету вейпов в регионах

Обращаясь к президенту, Никитин отметил, что его серьезно беспокоит массовое распространение вейпов среди детей и подростков. Губернатор сказал: «Проблема, во-первых, молодеет, во-вторых, воспринимается как нечто само собой разумеющееся, нормальное, с учетом того, что там пахнет меньше, чем обычные сигареты, они перестают даже скрываться».