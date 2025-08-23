Путин поддержал эксперимент по полному запрету вейпов в регионах

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу о предоставлении регионам права полностью запрещать оборот вейпов, сообщается на сайте Кремля. Соответствующее предложение во время встречи с главой государства выдвинул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Обращаясь к президенту, Никитин отметил, что его серьезно беспокоит массовое распространение вейпов среди детей и подростков. Губернатор сказал: «Проблема, во-первых, молодеет, во-вторых, воспринимается как нечто само собой разумеющееся, нормальное, с учетом того, что там пахнет меньше, чем обычные сигареты, они перестают даже скрываться».
Владимир Путин поддержал идею и согласился испытать полный запрет на электронные сигареты в пилотном режиме именно на территории Нижегородской области. «Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение», — сказал президент.
Инициатива уже нашла отклик среди других глав регионов. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов пообещал бороться с продажей вейпов так же жестко, как ранее противодействовал продажам алкоголя.
Ранее исследование компании Action on Smoking and Health показало, что треть британских подростков после вейпа начинают курить табак. 20% подростков в возрасте от 11 до 17 лет в Великобритании пробовали вейпить — это около 1,1 млн детей. Уровень курящей молодежи при этом увеличился с 14% в 2023 году до 21% в 2025.