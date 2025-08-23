США приобрели 10% акций компании Intel

Pop Mart выпустят мини-версию Лабубу. Ее можно будет прикрепить к телефону
Путин поддержал эксперимент по полному запрету вейпов в регионах
Барабанщик The Smiths опубликует автобиографию «The Drums»
Сабрина Карпентер в кровавом тизере клипа «Tears»
Ураган «Эрин», бушующий в США, может вызвать потепление в России
Во Франции арестовали директора экстрим-парка, который не пустил на территорию 150 израильских детей
В Москве задержали подростков, которые зарабатывали мытьем фар машин на Патриарших
Лана Паррия вернулась бы к роли Злой Королевы в перезапуске «Однажды в сказке»
Продюсеры «Никто 2» рассказали, что фильм мог поставить режиссер «Папа, сдохни» Кирилл Соколов
Кирнан Шипка и Дейв Франко сыграют в комедии «The Shitheads»
«Смерть от молнии» с Мэттью МакФэдьеном и Майклом Шенноном выйдет 6 ноября
Вера Фармига снимется с Марком Уолбергом в фильме режиссера «Чуда» и «Хорошо быть тихоней»
Про котов и скуфов: какие необычные фильмы ищут россияне
Сериал «Институт» по роману Стивена Кинга продлили на второй сезон
«Кино о сильном персонаже»: Эдвард Бергер рассказал о будущем фильме «Всадники» с Брэдом Питтом
В школах сократят количество уроков английского языка
Роскосмос запустит специальный авиарейс для наблюдения за лунным затмением
Американский блогер устраивает собакам из приютов лучший день в жизни и помогает им найти хозяев
Вышел русский трейлер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» с Норманом Ридусом
Okko выпустит комедийный сериал «Избранный» об инженере, ставшем депутатом
Археологи обнаружили в Израиле свидетельство о древнейшем доме престарелых
Cамый дорогой авиабилет летом стоил 2,1 миллиона рублей
Исследование: россияне чаще занимаются спортом, чем сексом
В Москве пройдет девятидневный фестиваль Moscow Book Week
Президент ФИФА поздравил российского футболиста с днем рождения
Костюм Тоби Магуайра из фильмов про «Человека-паука» выставят на аукцион
В США сгорел грузовик со стейками. На вызов прибыла единственная веганка в пожарной службе
Счет за самый дорогой ужин в России составил 4,8 миллиона рублей

США приобрели 10% акций компании Intel

Фото: Slejven Djurakovic/Unsplash

США стали совладельцами корпорации Intel, производящей микропроцессоры и другие компьютерные компоненты. О приобретении 10%-й доли в компании написал президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

В посте он поделился: «Соединенные Штаты Америки теперь полностью владеют и контролируют 10% компании Intel, великой американской компании, у которой впереди еще более удивительное будущее».

Трамп уточнил, что вел переговоры с генеральным директором Intel Лип-Бу Таном. Президент также подчеркнул, что США «не заплатили ничего» за эти акции, несмотря на то что их текущая рыночная стоимость оценивается примерно в 11 млрд долларов.

Лип-Бу Тан возглавил компанию в марте. В начале августа Трамп призвал к его отставке, составшись на его инвестиции в китайские компании. Ранее сенатор-республиканец Том Коттон уже обвинял Тана в связях с китайским бизнесом. По мнению политика, эти связи представляют угрозу национальной безопасности США.

После призыва Трампа покинуть пост Лип-Бу Тан ответил, что находится в диалоге с представителями Белого дома для урегулирования недопонимания.

