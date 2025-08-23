США приобрели 10% акций компании Intel

США стали совладельцами корпорации Intel, производящей микропроцессоры и другие компьютерные компоненты. О приобретении 10%-й доли в компании написал президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
В посте он поделился: «Соединенные Штаты Америки теперь полностью владеют и контролируют 10% компании Intel, великой американской компании, у которой впереди еще более удивительное будущее».
Трамп уточнил, что вел переговоры с генеральным директором Intel Лип-Бу Таном. Президент также подчеркнул, что США «не заплатили ничего» за эти акции, несмотря на то что их текущая рыночная стоимость оценивается примерно в 11 млрд долларов.
Лип-Бу Тан возглавил компанию в марте. В начале августа Трамп призвал к его отставке, составшись на его инвестиции в китайские компании. Ранее сенатор-республиканец Том Коттон уже обвинял Тана в связях с китайским бизнесом. По мнению политика, эти связи представляют угрозу национальной безопасности США.
После призыва Трампа покинуть пост Лип-Бу Тан ответил, что находится в диалоге с представителями Белого дома для урегулирования недопонимания.