Pop Mart выпустят мини-версию Лабубу. Ее можно будет прикрепить к телефону

Президент ФИФА поздравил российского футболиста с днем рождения
Путин поддержал эксперимент по полному запрету вейпов в регионах
США приобрели 10% акций компании Intel
Барабанщик The Smiths опубликует автобиографию «The Drums»
Сабрина Карпентер в кровавом тизере клипа «Tears»
Ураган «Эрин», бушующий в США, может вызвать потепление в России
Во Франции арестовали директора экстрим-парка, который не пустил на территорию 150 израильских детей
В Москве задержали подростков, которые зарабатывали мытьем фар машин на Патриарших
Лана Паррия вернулась бы к роли Злой Королевы в перезапуске «Однажды в сказке»
Продюсеры «Никто 2» рассказали, что фильм мог поставить режиссер «Папа, сдохни» Кирилл Соколов
Кирнан Шипка и Дейв Франко сыграют в комедии «The Shitheads»
«Смерть от молнии» с Мэттью МакФэдьеном и Майклом Шенноном выйдет 6 ноября
Вера Фармига снимется с Марком Уолбергом в фильме режиссера «Чуда» и «Хорошо быть тихоней»
Про котов и скуфов: какие необычные фильмы ищут россияне
Сериал «Институт» по роману Стивена Кинга продлили на второй сезон
«Кино о сильном персонаже»: Эдвард Бергер рассказал о будущем фильме «Всадники» с Брэдом Питтом
В школах сократят количество уроков английского языка
Роскосмос запустит специальный авиарейс для наблюдения за лунным затмением
Американский блогер устраивает собакам из приютов лучший день в жизни и помогает им найти хозяев
Вышел русский трейлер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» с Норманом Ридусом
Okko выпустит комедийный сериал «Избранный» об инженере, ставшем депутатом
Археологи обнаружили в Израиле свидетельство о древнейшем доме престарелых
Cамый дорогой авиабилет летом стоил 2,1 миллиона рублей
Исследование: россияне чаще занимаются спортом, чем сексом
В Москве пройдет девятидневный фестиваль Moscow Book Week
Костюм Тоби Магуайра из фильмов про «Человека-паука» выставят на аукцион
В США сгорел грузовик со стейками. На вызов прибыла единственная веганка в пожарной службе
Счет за самый дорогой ужин в России составил 4,8 миллиона рублей

Pop Mart выпустят мини-версию Лабубу. Ее можно будет прикрепить к телефону

Фото: Declan Sun/Unplash

Компания Pop Mart анонсировала скорый запуск мини-версии плюшевой игрушки Лабубу, сообщает South China Morning Post. Компания ожидает, что этот шаг поможет удвоить годовую выручку.

Основатель и CEO Pop Mart Ван Нин сказал: «Я думаю, что достичь 30 миллиардов юаней в этом году будет легко. Если раньше фигурки Labubu часто можно было увидеть прикрепленными к сумкам, то уже на следующей неделе люди смогут прикреплять их к своим телефонам».

Героиня Лабубу появилась в 2015 году как часть рассказов гонконгского художника Касина Люна «Монстры». На серию текстов его вдохновила скандинавская мифология: Лабубу — озорная эльфийка. Пушистая и зубастая игрушка стала популярна в 2019 году после сотрудничества с Pop Mart и продажи в формате blind box — «слепых коробок». В апреле 2024 года с брелоком была замечена Лиса из женской кей-поп-группы Blackpink.

За полгода 2025 года россияне купили Лабубу почти на 3,6 млрд рублей. 27 июня был установлен рекорд по продажам: было продано 480 тыс. игрушек на сумму 155 млн рублей.

В этом месяце бренд Uniqlo выпустил совместную коллекцию с Pop Mart. Помимо Лабубу в коллекцию вошли и другие герои: Зимомо, Тайкоко, Мококо, Спуки и Пато. Дроп представят во флагманских бутиках в Японии 25 августа, а затем начнут продавать по всему миру.

