Pop Mart выпустят мини-версию Лабубу. Ее можно будет прикрепить к телефону

Основатель и CEO Pop Mart Ван Нин сказал: «Я думаю, что достичь 30 миллиардов юаней в этом году будет легко. Если раньше фигурки Labubu часто можно было увидеть прикрепленными к сумкам, то уже на следующей неделе люди смогут прикреплять их к своим телефонам».