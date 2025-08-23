Pop Mart выпустят мини-версию Лабубу. Ее можно будет прикрепить к телефону

Компания Pop Mart анонсировала скорый запуск мини-версии плюшевой игрушки Лабубу, сообщает South China Morning Post. Компания ожидает, что этот шаг поможет удвоить годовую выручку.
Основатель и CEO Pop Mart Ван Нин сказал: «Я думаю, что достичь 30 миллиардов юаней в этом году будет легко. Если раньше фигурки Labubu часто можно было увидеть прикрепленными к сумкам, то уже на следующей неделе люди смогут прикреплять их к своим телефонам».
Героиня Лабубу появилась в 2015 году как часть рассказов гонконгского художника Касина Люна «Монстры». На серию текстов его вдохновила скандинавская мифология: Лабубу — озорная эльфийка. Пушистая и зубастая игрушка стала популярна в 2019 году после сотрудничества с Pop Mart и продажи в формате blind box — «слепых коробок». В апреле 2024 года с брелоком была замечена Лиса из женской кей-поп-группы Blackpink.
За полгода 2025 года россияне купили Лабубу почти на 3,6 млрд рублей. 27 июня был установлен рекорд по продажам: было продано 480 тыс. игрушек на сумму 155 млн рублей.
В этом месяце бренд Uniqlo выпустил совместную коллекцию с Pop Mart. Помимо Лабубу в коллекцию вошли и другие герои: Зимомо, Тайкоко, Мококо, Спуки и Пато. Дроп представят во флагманских бутиках в Японии 25 августа, а затем начнут продавать по всему миру.