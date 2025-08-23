Pop Mart выпустят мини-версию Лабубу. Ее можно будет прикрепить к телефону
Барабанщик The Smiths опубликует автобиографию «The Drums»

Фото: Pete Still/Getty Images

Барабанщик и бэк-вокалист The Smiths Майк Джойс представит собственную автобиографию. Книга под под названием «The Drums» выйдет 6 ноября, сообщает Pitchfork.

Изданием автобиографии займется импринт New Modern, принадлежащий издательскому дому Putman Publishing Дуга Путмана, владельца сети HMV.

По словам издательства, мемуары Джойса — честные, занимательные и глубоко человечные воспоминания. Его самого называют «самопровозглашенным самым большим фанатом The Smiths в мире», который с самого начала был просто парнем из пригорода Фаллоуфилда, играющим на барабанах.

Майк станет последним участником группы, выпустившим мемуары. В 2013 году свет увидела «Автобиография» фронтмена The Smiths Стивена Моррисси от Penguin Classics, а в 2016-м году гитарист Джон Марр выпустил книгу «Set the Boy Free».

Выход «The Drums» стал особенно ожидаемым событием на фоне смерти басиста The Smiths Энди Рурка в мае 2023 года.

В августе 2024 года — после реюниона Oasis — Моррисси пожаловался, что Джонни Марр «проигнорировал выгодное предложение» возродить группу для мирового турне в 2025 году. В ответ гитарист опубликовал изображение лидера партии Reform UK и члена парламента Клактона Найджела Фараджа, напомнив тем самым о своем отношении к политическим взглядам Моррисси.

