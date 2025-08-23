Президент ФИФА поздравил российского футболиста с днем рождения
Сабрина Карпентер в кровавом тизере клипа «Tears»

Фото: Levels Audio

Американская поп-певица Сабрина Карпентер опубликовала в социальных сетях тизер клипа на песню «Tears» — второго сингла альбома «Man’s Best Friend». Премьера состоится 29 августа, в день релиза самой пластинки.

В четырнадцатисекундном отрывке исполнительница приходит в себя после автомобильной аварии — ее машина врезалась в дерево. Певица обращает взгляд на мрачный дом, напоминающий декорации из фильма ужасов. Название трека выполнено кроваво-красным цветом и стилизовано под каплю крови.

Видео: Sabrina Carpenter

О том, что песня получила название «Tears», стало известно ещё 1 августа, когда Карпентер разместила в социальных сетях изображение с трек-листом альбома «Man’s Best Friend». Эта композиция занимает на пластинке вторую позицию.

Поклонники предполагают, что «Tears» станет сюжетным продолжением клипа на первый сингл альбома, «Manchild». В нем Карпентер уезжает на синем автомобиле.

Наряд Карпентер — широкополая белая шляпа и синий костюм с юбкой — отсылают к фильму «Дом, где стекает кровь» Питера Даффела.

Ранее сообщалось, что Сабрина Карпентер примет участие в записи альбома «The Life of a Showgirl» Тейлор Свифт. Она указана как соисполнительница одноименного трека. Релиз пластинки назначен на 3 октября.

