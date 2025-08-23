Сабрина Карпентер в кровавом тизере клипа «Tears»

В четырнадцатисекундном отрывке исполнительница приходит в себя после автомобильной аварии — ее машина врезалась в дерево. Певица обращает взгляд на мрачный дом, напоминающий декорации из фильма ужасов. Название трека выполнено кроваво-красным цветом и стилизовано под каплю крови.