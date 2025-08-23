Ураган «Эрин», бушующий в США, может вызвать потепление в России

Остатки урагана переместятся к Британским островам и Гренландии. По одному из возможных сценариев, на его основе сформируется циклон, который достигнет Европы. Вероятно, он пройдет выше Москвы — в таком случае в более северных областях пройдут осадки, а Москва и Центральная Россия окажутся в теплом секторе циклона.