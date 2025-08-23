Ураган «Эрин», бушующий в США, может вызвать потепление в России

Перемещения бушующего в США урагана «Эрин» могут вызвать потепление в Центральной России, сообщают РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника Гидрометцентра России Марину Макарову.
Остатки урагана переместятся к Британским островам и Гренландии. По одному из возможных сценариев, на его основе сформируется циклон, который достигнет Европы. Вероятно, он пройдет выше Москвы — в таком случае в более северных областях пройдут осадки, а Москва и Центральная Россия окажутся в теплом секторе циклона.
Синоптики отмечают, что прогноз пока предварительный. Окончательный сценарий будет уточняться в ближайшие дни.
Ураган «Эрин» сформировался 11 августа к западу от Кабо-Верде. Изначально он был тропическим штормом, но к 22 августа усилился до урагана. 23 августа он достиг наивысшей пятой категории по шкале Саффира–Симпсона, классифицирующей циклоны по интенсивности и ущербу. Скорость ветра достигла 230 километров в час. В Нью-Джерси объявили режим чрезвычайной ситуации: ожидаются ливни, наводнения, волны высотой до 5 метров.
