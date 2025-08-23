Ураган «Эрин», бушующий в США, может вызвать потепление в России

Президент ФИФА поздравил российского футболиста с днем рождения
Сабрина Карпентер в кровавом тизере клипа «Tears»
Во Франции арестовали директора экстрим-парка, который не пустил на территорию 150 израильских детей
В Москве задержали подростков, которые зарабатывали мытьем фар машин на Патриарших
Лана Паррия вернулась бы к роли Злой Королевы в перезапуске «Однажды в сказке»
Продюсеры «Никто 2» рассказали, что фильм мог поставить режиссер «Папа, сдохни» Кирилл Соколов
Кирнан Шипка и Дейв Франко сыграют в комедии «The Shitheads»
«Смерть от молнии» с Мэттью МакФэдьеном и Майклом Шенноном выйдет 6 ноября
Вера Фармига снимется с Марком Уолбергом в фильме режиссера «Чуда» и «Хорошо быть тихоней»
Про котов и скуфов: какие необычные фильмы ищут россияне
Сериал «Институт» по роману Стивена Кинга продлили на второй сезон
«Кино о сильном персонаже»: Эдвард Бергер рассказал о будущем фильме «Всадники» с Брэдом Питтом
В школах сократят количество уроков английского языка
Роскосмос запустит специальный авиарейс для наблюдения за лунным затмением
Американский блогер устраивает собакам из приютов лучший день в жизни и помогает им найти хозяев
Вышел русский трейлер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» с Норманом Ридусом
Okko выпустит комедийный сериал «Избранный» об инженере, ставшем депутатом
Археологи обнаружили в Израиле свидетельство о древнейшем доме престарелых
Cамый дорогой авиабилет летом стоил 2,1 миллиона рублей
Исследование: россияне чаще занимаются спортом, чем сексом
В Москве пройдет девятидневный фестиваль Moscow Book Week
Костюм Тоби Магуайра из фильмов про «Человека-паука» выставят на аукцион
В США сгорел грузовик со стейками. На вызов прибыла единственная веганка в пожарной службе
Счет за самый дорогой ужин в России составил 4,8 миллиона рублей
Вышел трейлер последнего сезона сериала «Голяк». Премьера — 25 сентября
Суд признал дискриминацией увольнение женщины с СДВГ
В Москве на фестивале документального кино «Докер» покажут 65 фильмов из 30 стран
Умер исполнитель песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов

Ураган «Эрин», бушующий в США, может вызвать потепление в России

Фото: Nasa/Unsplash

Перемещения бушующего в США урагана «Эрин» могут вызвать потепление в Центральной России, сообщают РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника Гидрометцентра России Марину Макарову.

Остатки урагана переместятся к Британским островам и Гренландии. По одному из возможных сценариев, на его основе сформируется циклон, который достигнет Европы. Вероятно, он пройдет выше Москвы — в таком случае в более северных областях пройдут осадки, а Москва и Центральная Россия окажутся в теплом секторе циклона.

Синоптики отмечают, что прогноз пока предварительный. Окончательный сценарий будет уточняться в ближайшие дни.

Ураган «Эрин» сформировался 11 августа к западу от Кабо-Верде. Изначально он был тропическим штормом, но к 22 августа усилился до урагана. 23 августа он достиг наивысшей пятой категории по шкале Саффира–Симпсона, классифицирующей циклоны по интенсивности и ущербу. Скорость ветра достигла 230 километров в час. В Нью-Джерси объявили режим чрезвычайной ситуации: ожидаются ливни, наводнения, волны высотой до 5 метров.

Тем временем в российском небе появится специальный рейс для наблюдения за лунным затмением. Оно произойдет 7 сентября 2025 года, луна будет скрыта тенью Земли почти 1,5 часа. Борт вылетит из Москвы и возьмет курс на Полярный круг. Полет продлится четыре часа. Его будут комментировать астроном Владимир Сурдин, «охотник за затмениями» Станислав Короткий и действующий российский космонавт, имя которого не сообщается.

Расскажите друзьям