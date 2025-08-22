Во Франции арестовали директора экстрим-парка, который не пустил на территорию 150 израильских детей

Французская жандармерия арестовала директора экстрим-парка «Тировол» Флорана Ш., который не пустил на его территорию 150 израильских детей. Об этом написала газета Le Parisienю
Группа школьников в возрасте от 8 до 16 лет забронировала билеты в парк через испанское турагентство. Дети собирались покататься на зиплайнах на природе в Восточных Пиренеях, но этого не случилось.
Директор парка заявил, что отказывает туристам в доступе на свою территорию из «личных убеждений». Он порекомендовал также своим сотрудникам воспользоваться правом отказа, прежде чем предоставлять другие разъяснения клиентам.
Полиция начала расследование в отношении руководителя на предмет «дискриминации по признаку религии, расы, происхождения и национальности». Мужчина уже вторые сутки находится под стражей.
Еврейская обсерватория Франции присоединилась к гражданскому иску против Флорана Ш., «чтобы пролить свет на обстоятельства дела и добиться правосудия». Дело взялось курировать Центральное управление по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти.
По информации СМИ, Флоран Ш. ранее не преследовался законом и не попадал во внимание правоохранителей. Если его признают виновным в дискриминации при предоставлении услуг, ему грозит до трех лет лишения свободы.
В прокуратуре отметили, что на данный момент подозреваемый «отрицает факты». Инцидент привлек внимание посольства Израиля во Франции. В нем заявили, что «цунами антисемитизма и антиизраильской ненависти должно прекратиться».
«Мы ценим немедленную реакцию французских властей, которые дали четкий сигнал: подобные действия недопустимы и не будут допускаться ни при каких обстоятельствах», — заявили в израильской дипломатической службе.