Во Франции арестовали директора экстрим-парка, который не пустил на территорию 150 израильских детей

Президент ФИФА поздравил российского футболиста с днем рождения
В Москве задержали подростков, которые зарабатывали мытьем фар машин на Патриарших
Лана Паррия вернулась бы к роли Злой Королевы в перезапуске «Однажды в сказке»
Продюсеры «Никто 2» рассказали, что фильм мог поставить режиссер «Папа, сдохни» Кирилл Соколов
Кирнан Шипка и Дейв Франко сыграют в комедии «The Shitheads»
«Смерть от молнии» с Мэттью МакФэдьеном и Майклом Шенноном выйдет 6 ноября
Вера Фармига снимется с Марком Уолбергом в фильме режиссера «Чуда» и «Хорошо быть тихоней»
Про котов и скуфов: какие необычные фильмы ищут россияне
Сериал «Институт» по роману Стивена Кинга продлили на второй сезон
«Кино о сильном персонаже»: Эдвард Бергер рассказал о будущем фильме «Всадники» с Брэдом Питтом
В школах сократят количество уроков английского языка
Роскосмос запустит специальный авиарейс для наблюдения за лунным затмением
Американский блогер устраивает собакам из приютов лучший день в жизни и помогает им найти хозяев
Вышел русский трейлер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» с Норманом Ридусом
Okko выпустит комедийный сериал «Избранный» об инженере, ставшем депутатом
Археологи обнаружили в Израиле свидетельство о древнейшем доме престарелых
Cамый дорогой авиабилет летом стоил 2,1 миллиона рублей
Исследование: россияне чаще занимаются спортом, чем сексом
В Москве пройдет девятидневный фестиваль Moscow Book Week
Костюм Тоби Магуайра из фильмов про «Человека-паука» выставят на аукцион
В США сгорел грузовик со стейками. На вызов прибыла единственная веганка в пожарной службе
Счет за самый дорогой ужин в России составил 4,8 миллиона рублей
Вышел трейлер последнего сезона сериала «Голяк». Премьера — 25 сентября
Суд признал дискриминацией увольнение женщины с СДВГ
В Москве на фестивале документального кино «Докер» покажут 65 фильмов из 30 стран
Умер исполнитель песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов
В России пожаловались на сбои в работе Google Meet
«Вдруг посыпались звонки за килограмм шавухи»: Витя АК прокомментировал цензурирование треков

Во Франции арестовали директора экстрим-парка, который не пустил на территорию 150 израильских детей

Фото: Nadiia Ganzhyi/Unsplash

Французская жандармерия арестовала директора экстрим-парка «Тировол» Флорана Ш., который не пустил на его территорию 150 израильских детей. Об этом написала газета Le Parisienю

Группа школьников в возрасте от 8 до 16 лет забронировала билеты в парк через испанское турагентство. Дети собирались покататься на зиплайнах на природе в Восточных Пиренеях, но этого не случилось.

Директор парка заявил, что отказывает туристам в доступе на свою территорию из «личных убеждений». Он порекомендовал также своим сотрудникам воспользоваться правом отказа, прежде чем предоставлять другие разъяснения клиентам.

Полиция начала расследование в отношении руководителя на предмет «дискриминации по признаку религии, расы, происхождения и национальности». Мужчина уже вторые сутки находится под стражей.

Еврейская обсерватория Франции присоединилась к гражданскому иску против Флорана Ш., «чтобы пролить свет на обстоятельства дела и добиться правосудия». Дело взялось курировать Центральное управление по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти.

По информации СМИ, Флоран Ш. ранее не преследовался законом и не попадал во внимание правоохранителей. Если его признают виновным в дискриминации при предоставлении услуг, ему грозит до трех лет лишения свободы.

В прокуратуре отметили, что на данный момент подозреваемый «отрицает факты». Инцидент привлек внимание посольства Израиля во Франции. В нем заявили, что «цунами антисемитизма и антиизраильской ненависти должно прекратиться».

«Мы ценим немедленную реакцию французских властей, которые дали четкий сигнал: подобные действия недопустимы и не будут допускаться ни при каких обстоятельствах», — заявили в израильской дипломатической службе.

