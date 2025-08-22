В Москве задержали подростков, которые зарабатывали мытьем фар машин на Патриарших

Президент ФИФА поздравил российского футболиста с днем рождения
Лана Паррия вернулась бы к роли Злой Королевы в перезапуске «Однажды в сказке»
Продюсеры «Никто 2» рассказали, что фильм мог поставить режиссер «Папа, сдохни» Кирилл Соколов
Кирнан Шипка и Дейв Франко сыграют в комедии «The Shitheads»
«Смерть от молнии» с Мэттью МакФэдьеном и Майклом Шенноном выйдет 6 ноября
Вера Фармига снимется с Марком Уолбергом в фильме режиссера «Чуда» и «Хорошо быть тихоней»
Про котов и скуфов: какие необычные фильмы ищут россияне
Сериал «Институт» по роману Стивена Кинга продлили на второй сезон
«Кино о сильном персонаже»: Эдвард Бергер рассказал о будущем фильме «Всадники» с Брэдом Питтом
В школах сократят количество уроков английского языка
Роскосмос запустит специальный авиарейс для наблюдения за лунным затмением
Американский блогер устраивает собакам из приютов лучший день в жизни и помогает им найти хозяев
Вышел русский трейлер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» с Норманом Ридусом
Okko выпустит комедийный сериал «Избранный» об инженере, ставшем депутатом
Археологи обнаружили в Израиле свидетельство о древнейшем доме престарелых
Cамый дорогой авиабилет летом стоил 2,1 миллиона рублей
Исследование: россияне чаще занимаются спортом, чем сексом
В Москве пройдет девятидневный фестиваль Moscow Book Week
Костюм Тоби Магуайра из фильмов про «Человека-паука» выставят на аукцион
В США сгорел грузовик со стейками. На вызов прибыла единственная веганка в пожарной службе
Счет за самый дорогой ужин в России составил 4,8 миллиона рублей
Вышел трейлер последнего сезона сериала «Голяк». Премьера — 25 сентября
Суд признал дискриминацией увольнение женщины с СДВГ
В Москве на фестивале документального кино «Докер» покажут 65 фильмов из 30 стран
Умер исполнитель песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов
В России пожаловались на сбои в работе Google Meet
«Вдруг посыпались звонки за килограмм шавухи»: Витя АК прокомментировал цензурирование треков
Семь «пацанских» пабликов запретили в России

В Москве задержали подростков, которые зарабатывали мытьем фар машин на Патриарших

Фото: Brad Starkey/Unsplash

В Москве задержали подростков, которые зарабатывали сотни тысяч рублей в месяц на Патриарших прудах, предлагая местным водителям помыть фары и стекла их машин. Об этом написал «Московский комсомолец» со ссылкой на районную активистку Галину Мельникову.

Тинейджеры предоставляли свои услуги людям, ездящим на автомобилях премиум-класса. Они хвастались в сети, что получают за работу до полумиллиона рублей в месяц и до 30 тысяч в день.

Однако деятельность предприимчивых школьников остановили правоохранители. Полицейские объяснили детям, что те занимаются незаконной деятельностью. Родителям подростков выписали штрафы.

Согласно российскому законодательству, зарегистрировать бизнес можно с 14 лет с письменного согласия родителей, опекунов или попечителей. С этого же возраста можно оформить самозанятость, предельный уровень дохода при этом не должен превышать 2,4 млн рублей.

Расскажите друзьям