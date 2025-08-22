В Москве задержали подростков, которые зарабатывали мытьем фар машин на Патриарших

В Москве задержали подростков, которые зарабатывали сотни тысяч рублей в месяц на Патриарших прудах, предлагая местным водителям помыть фары и стекла их машин. Об этом написал «Московский комсомолец» со ссылкой на районную активистку Галину Мельникову.
Тинейджеры предоставляли свои услуги людям, ездящим на автомобилях премиум-класса. Они хвастались в сети, что получают за работу до полумиллиона рублей в месяц и до 30 тысяч в день.
Однако деятельность предприимчивых школьников остановили правоохранители. Полицейские объяснили детям, что те занимаются незаконной деятельностью. Родителям подростков выписали штрафы.
Согласно российскому законодательству, зарегистрировать бизнес можно с 14 лет с письменного согласия родителей, опекунов или попечителей. С этого же возраста можно оформить самозанятость, предельный уровень дохода при этом не должен превышать 2,4 млн рублей.