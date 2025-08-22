Лана Паррия вернулась бы к роли Злой Королевы в перезапуске «Однажды в сказке»

Американская актриса Лана Паррия призналась в подкасте «I’ve Never Said This Before», что готова вернуться к роли Злой Королевы в перезапуске сериала «Однажды в сказке».
Паррия была звездой оригинального телешоу, которое выходило с 2011 по 2018 год на канале ABC. В сети с 2024 года ходят слухи о возрождении сериала. Они начались после того, как актер Колин О’Донохью назвал вероятность ребута не исключенной.
«У меня всегда были смешанные чувства по этому поводу, потому что сериал шел так долго. Я думала: не знаю, что еще мы можем рассказать, эти персонажи были так глубоко проработаны. Но всегда есть еще истории», — прокомментировала Паррия.
Актриса подчеркнула, что Злая Королева «занимает огромную часть» ее сердца. «Так что я, безусловно, буду открыта для этого [возвращения в сериал]», — сказала она.
Ранее Паррия говорила, что не уверена, смогла бы она сниматься в длинном сериале. Однако она выражала готовность поучаствовать в фильме по мотивам «Однажды в сказке».
Коллега Паррии по проекту Дженнифер Моррисон же заявляла, что хотела бы срежиссировать эпизоды будущего шоу. А вот в роли Эммы Свон она на экране появляться не планирует, хотя сам сериал, по мнению актрисы, заслуживает возвращения.
Еще одна артистка из оригинального каста Джиннифер Гудвин, напротив, признавалась, что готова вернуться в мир «Однажды в сказке». В сериале она сыграла Белоснежку, мать Эммы Свон.