Продюсеры «Никто 2» рассказали, что фильм мог поставить режиссер «Папа, сдохни» Кирилл Соколов

Президент ФИФА поздравил российского футболиста с днем рождения
В Москве задержали подростков, которые зарабатывали мытьем фар машин на Патриарших
Лана Паррия вернулась бы к роли Злой Королевы в перезапуске «Однажды в сказке»
Кирнан Шипка и Дейв Франко сыграют в комедии «The Shitheads»
«Смерть от молнии» с Мэттью МакФэдьеном и Майклом Шенноном выйдет 6 ноября
Вера Фармига снимется с Марком Уолбергом в фильме режиссера «Чуда» и «Хорошо быть тихоней»
Про котов и скуфов: какие необычные фильмы ищут россияне
Сериал «Институт» по роману Стивена Кинга продлили на второй сезон
«Кино о сильном персонаже»: Эдвард Бергер рассказал о будущем фильме «Всадники» с Брэдом Питтом
В школах сократят количество уроков английского языка
Роскосмос запустит специальный авиарейс для наблюдения за лунным затмением
Американский блогер устраивает собакам из приютов лучший день в жизни и помогает им найти хозяев
Вышел русский трейлер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» с Норманом Ридусом
Okko выпустит комедийный сериал «Избранный» об инженере, ставшем депутатом
Археологи обнаружили в Израиле свидетельство о древнейшем доме престарелых
Cамый дорогой авиабилет летом стоил 2,1 миллиона рублей
Исследование: россияне чаще занимаются спортом, чем сексом
В Москве пройдет девятидневный фестиваль Moscow Book Week
Костюм Тоби Магуайра из фильмов про «Человека-паука» выставят на аукцион
В США сгорел грузовик со стейками. На вызов прибыла единственная веганка в пожарной службе
Счет за самый дорогой ужин в России составил 4,8 миллиона рублей
Вышел трейлер последнего сезона сериала «Голяк». Премьера — 25 сентября
Суд признал дискриминацией увольнение женщины с СДВГ
В Москве на фестивале документального кино «Докер» покажут 65 фильмов из 30 стран
Умер исполнитель песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов
В России пожаловались на сбои в работе Google Meet
«Вдруг посыпались звонки за килограмм шавухи»: Витя АК прокомментировал цензурирование треков
Семь «пацанских» пабликов запретили в России

Продюсеры «Никто 2» рассказали, что фильм мог поставить режиссер «Папа, сдохни» Кирилл Соколов

Кадр: 87North

Голливудские кинопродюсеры Дэвид Литч и Келли Маккормик рассказали в интервью The Hollywood Reporter, что комедийный боевик «Никто 2» мог снять российский режиссер Кирилл Соколов, автор «Папа, сдохни».

Кинематографист вовсю готовился к съемкам, но, когда ему одобрили другой проект, он покинул команду «Никто 2». По словам Маккормик, Соколову «пришлось принять очень непростое решение».

До старта работы над «Никто 2» на тот момент оставалось всего восемь недель. Продюсерам пришлось срочно искать замену Соколову. Ею стал режиссер Тимо Тьяджанто.

«Он сразу же согласился. Нам нужно было оформить его визу. Мы переписали сценарий. Это было в последнюю минуту. Он с огромным уважением отнесся к тому, что мы создали вместе, но при этом старался выйти за рамки привычного и придать проекту собственный голос», — рассказала Маккормик.

По мнению кинематографистки, Тьяджанто «идеально подошел» на роль постановщика картины. Он добавил фильму «собственный шик», подчеркнул Литч.

«Никто 2» вышел в кинопрокат в августе 2025 года. Главную роль в ленте исполнил Боб Оденкерк. Он сыграл семьянина и бывшего профессионального убийцу, который больше не может скрывать свое прошлое от родственников.

В актерский состав вошли также Конни Нильсен, Кристофер Ллойд, Джон Ортис, RZA, Шэрон Стоун. Сценарий ленты написали Аарон Рабин и Дерек Колстад. Комедия собрала в кинопрокате 19 млн долларов и получила рейтинг 78% свежести на платформе Rotten Tomatoes.

Расскажите друзьям