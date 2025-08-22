Продюсеры «Никто 2» рассказали, что фильм мог поставить режиссер «Папа, сдохни» Кирилл Соколов

Голливудские кинопродюсеры Дэвид Литч и Келли Маккормик рассказали в интервью The Hollywood Reporter, что комедийный боевик «Никто 2» мог снять российский режиссер Кирилл Соколов, автор «Папа, сдохни».
Кинематографист вовсю готовился к съемкам, но, когда ему одобрили другой проект, он покинул команду «Никто 2». По словам Маккормик, Соколову «пришлось принять очень непростое решение».
До старта работы над «Никто 2» на тот момент оставалось всего восемь недель. Продюсерам пришлось срочно искать замену Соколову. Ею стал режиссер Тимо Тьяджанто.
«Он сразу же согласился. Нам нужно было оформить его визу. Мы переписали сценарий. Это было в последнюю минуту. Он с огромным уважением отнесся к тому, что мы создали вместе, но при этом старался выйти за рамки привычного и придать проекту собственный голос», — рассказала Маккормик.
По мнению кинематографистки, Тьяджанто «идеально подошел» на роль постановщика картины. Он добавил фильму «собственный шик», подчеркнул Литч.
«Никто 2» вышел в кинопрокат в августе 2025 года. Главную роль в ленте исполнил Боб Оденкерк. Он сыграл семьянина и бывшего профессионального убийцу, который больше не может скрывать свое прошлое от родственников.
В актерский состав вошли также Конни Нильсен, Кристофер Ллойд, Джон Ортис, RZA, Шэрон Стоун. Сценарий ленты написали Аарон Рабин и Дерек Колстад. Комедия собрала в кинопрокате 19 млн долларов и получила рейтинг 78% свежести на платформе Rotten Tomatoes.