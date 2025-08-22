Президент ФИФА поздравил российского футболиста с днем рождения
Кирнан Шипка и Дейв Франко сыграют в комедии «The Shitheads»

Кадр: Picturestart

Звезда сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» Кирнан Шипка снимется в комедии «The Shitheads». Об этом сообщил Deadline.

Партнерами актрисы по фильму станут Дейв Франко («Одно целое», «Иллюзия обмана»), О’Ши Джексон-мл. («Голос улиц») и Питер Динклейдж («Игра престолов»). Режиссером и сценаристом картины выступит Мэйкон Блэр.

«Кирнан — одна из лучших молодых актрис своего поколения, и мы рады, что она присоединится к фильму в ключевой роли. Это очень смешная роль, но в каком‑то смысле она играет совесть истории, и для нее это забавный поворот», — сказал Блэр.

Лента расскажет о дорожном путешествии, которое превращается в хаос и безумие. Продюсерами фильма станут Брэндон Джеймс, Алекс Орр, Блэр, Франко, Натан Клингер, Форд Корбетт и Джереми Солнье.

Компания Gramercy Park Media выпустит «The Shitheads» и профинансирует проект. Исполнительными продюсерами фильма будут Джошуа Харрис и Марк Фазано.

