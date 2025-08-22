Президент ФИФА поздравил российского футболиста с днем рождения
«Смерть от молнии» с Мэттью МакФэдьеном и Майклом Шенноном выйдет 6 ноября

Фото: Pioneer Stillking Films

Netflix в соцсети Х объявил дату премьеры исторического мини-сериала «Смерть от молнии». Он выйдет 6 ноября, в шоу будет четыре эпизода.

В центре сюжета — Джеймс Гарфилд, 20-й президент США, которого через несколько месяцев после вступления в должность смертельно ранил проповедник Шарль Гито. Роль президента исполнил Майкл Шеннон (Достать ножи), а его сталкера-убийцу — Мэттью МакФэдьен («Гордость и предубеждение», «Наследники»).

Главные роли в шоу также сыграли Ник Офферман («Парки и зоны отдыха»), Бетти Гилпин («Сестра Джеки»), Брэдли Уитфорд («Зов предков»), Шей Уигхэм («F1»). Кроме того, в сериале снялись Барри Шабака Хенли, Пола Малкомсон, Таппенс Миддлтон, Лора Маркус, Желько Иванек и другие.

Шоураннером мини-сериала выступил Майк Маковски, работавший над сценариями фильмов «Кажется, мы остались одни» и «Безупречный». За режиссуру всех серий мини-сериала отвечал Мэтт Росс («Капитан Фантастик»). Съемки шоу проходили в Венгрии с 1 июля 2024 года по октябрь того же года. «Афиши Daily» добавила «Смерть от молнии» в топ самых ожидаемых сериалов 2025 года.

© Фото: Netflix
