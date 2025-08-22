«Смерть от молнии» с Мэттью МакФэдьеном и Майклом Шенноном выйдет 6 ноября

Шоураннером мини-сериала выступил Майк Маковски, работавший над сценариями фильмов «Кажется, мы остались одни» и «Безупречный». За режиссуру всех серий мини-сериала отвечал Мэтт Росс («Капитан Фантастик»). Съемки шоу проходили в Венгрии с 1 июля 2024 года по октябрь того же года. «Афиши Daily» добавила «Смерть от молнии» в топ самых ожидаемых сериалов 2025 года.