Вера Фармига снимется с Марком Уолбергом в фильме режиссера «Чуда» и «Хорошо быть тихоней»

Фото: Universal TV

Актеры Вера Фармига («Заклятие», «Мотель Бейтс») и Марк Уолберг («Третий лишний», «Отступники») снимутся в новом фильме Стива Чбоски, создателя лент «Чудо» и «Хорошо быть тихоней». Об этом сообщил Deadline.

У будущей картины пока нет названия. Ее выпустят компании Plan B и The SpringHill Company при участии Apple Studios. В основу проекта ляжет немецкое драмеди «Бунтари выходного дня», вышедшее в 2023 году.

Фильм рассказал реальную историю Мирко и Джейсона фон Ютерценков — отца и его аутичного сына, который задумал выбрать любимый футбольный клуб Премьер-лиги. Мальчик заставил отца показать ему все команды.

По информации источников, американская версия картины расскажет о выборе уже баскетбольного клуба, входящего в НБА. Какие роли достанутся Фармиге и Уолбергу, не уточняется.

Продюсерами ремейка выступят Деде Гарднер и Джереми Кляйнер из Plan B, а также Спенсер Бейли, Леброн Джеймс и Джамал Хендерсон из SpringHill. Соучредитель SpringHill Маверик Картер выступит исполнительным продюсером вместе с Мишель Виленс, Кирином Бергом и Максом Видеманном из Wiedemann & Berg.

Оригинальный фильм был произведен компанией Wiedemann & Berg Film, входящей в состав Leonine Studios. Его поставил режиcсер Марк Ротемунд по сценарию Ричарда Кропфа.

