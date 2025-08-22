Сериал «Институт» по роману Стивена Кинга продлили на второй сезон

«„Институт“ покорил зрителей самобытным повествованием и выдающейся игрой актеров, мастерски передающих уникальный голос Стивена Кинга на экране. Мы очень рады возможности продолжить и расширить это леденящее душу путешествие и еще глубже погрузиться в тайны „Института“ во втором сезоне», — сказал Майкл Райт, глава MGM+.