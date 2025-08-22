Президент ФИФА поздравил российского футболиста с днем рождения
Сериал «Институт» по роману Стивена Кинга продлили на второй сезон

Сериал «Институт», снятый по роману Стивена Кинга, получит второй сезон. Об этом сообщил Deadline.

Продолжение шоу выйдет на стриминговом сервисе MGM+. Исполнительными продюсерами проекта по-прежнему будут Джек Бендер («Остаться в живых», «Игра престолов») и Бенджамин Кавелл. Последний также выступает сценаристом.

«Беглецов из Института, освободившихся, но одновременно преследуемых, ждут новые опасности, и я с нетерпением жду этого», — прокомментировал Кинг.

В первом сезоне снялись Бен Барнс («Тень и кость»), Мэри-Луиз Паркер («Дурман»), Джо Фримен, а также Симона Миллер («Запустить пригород»), Фионн Лэрд («Под знаменем рая»), Джейсон Диас и Джейн Люк. Кто сыграет во втором сезоне, пока неясно.

«„Институт“ покорил зрителей самобытным повествованием и выдающейся игрой актеров, мастерски передающих уникальный голос Стивена Кинга на экране. Мы очень рады возможности продолжить и расширить это леденящее душу путешествие и еще глубже погрузиться в тайны „Института“ во втором сезоне», — сказал Майкл Райт, глава MGM+.

Первый сезон «Института» вышел в июле. Он рассказал о подростке-гении Люке Эллисе, которого похищают. Мальчик просыпается в Институте — учреждении, куда насильно помещают детей с необычными способностями.

Стивен Кинг опубликовал роман «Институт» в 2019 году. Книгу встретили преимущественно положительно, хотя критики отмечали, что ее тема вторична для творчества писателя. О готовящейся экранизации романа стало известно в 2024 году.

