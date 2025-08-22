Про котов и скуфов: какие необычные фильмы ищут россияне

При этом запросы отличаются не только по типу контента, но и в зависимости от сезонов года. Характерные для лета сценарии — просмотр фильмов и сериалов в самолете и во время вечеринки с ночевкой (в это время года такие запросы встречаются в полтора раза чаще среднего по всем сезонам). Летом также часто спрашивают про контент для прокачки или раскрытия женской энергии (на 20% чаще). Зимой в первую очередь — в три раза больше обычного — привлекают фильмы и сериалы для новогоднего настроения. Люди также настроены на отдых: поисковых запросов про контент для расслабления примерно на 60% больше в это время года.