Про котов и скуфов: какие необычные фильмы ищут россияне

«Кинопоиск» и аналитики «Яндекса» составили список самых популярных запросов при поиске фильмов и сериалов за прошедший год. Результаты есть у «Афиши Daily».
Выяснилось, что пользователи чаще ищут фильмы, нежели сериалы, по запросам «для поднятия духа», «для успеха», «для духовного развития», «чтобы поразмышлять», «для развития харизмы». В поисковых запросах людей сериалы преобладают над фильмами, когда речь идет об изучении иностранных языков, фоновом просмотре, длительных перелетах, преодолении панических атак, вечернем отдыхе.
Среди самых необычных запросов — фильм для котов на кошачьем языке; фильмы для богатства и мозга; какой посмотреть сериал, чтобы отвлекал от любви; фильм, чтобы родители отстали наконец, особенно мама; сериалы, чтобы были силы работать; как делают в турецком сериале, чтобы мужик плакал; фильмы для скуфов.
При этом запросы отличаются не только по типу контента, но и в зависимости от сезонов года. Характерные для лета сценарии — просмотр фильмов и сериалов в самолете и во время вечеринки с ночевкой (в это время года такие запросы встречаются в полтора раза чаще среднего по всем сезонам). Летом также часто спрашивают про контент для прокачки или раскрытия женской энергии (на 20% чаще). Зимой в первую очередь — в три раза больше обычного — привлекают фильмы и сериалы для новогоднего настроения. Люди также настроены на отдых: поисковых запросов про контент для расслабления примерно на 60% больше в это время года.
Интерес к кино и сериалам отличается и в зависимости от пола. Одна из популярных областей интереса для женщин — сериалы и фильмы для вдохновения на перемены в жизни. У женщин подобные запросы встречаются в пять раз чаще, чем у мужчин. Мужчины же примерно на 50% больше спрашивают про контент для развития сознания, интеллекта или мозга, а также для повышения мотивации.
Сервис доставки правильного питания Grow Food провел исследование и сравнил сексуальную активность россиян с походами в зал. Четверть опрошенных (25%) признались, что занимаются спортом несколько раз в неделю, а 11% — каждый день. 10% посещают зал раз в неделю. При этом около 40% россиян занимаются сексом несколько раз в месяц, а 11% — исключительно по особым датам или праздникам. Треть россиян (31%) занимается сексом хотя бы раз в неделю, и только 7% заявили, что интим у них происходит чаще.