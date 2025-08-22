«Кино о сильном персонаже»: Эдвард Бергер рассказал о будущем фильме «Всадники» с Брэдом Питтом

«„Всадники“ — это кино о сильном персонаже. У нас, прямо скажем, играет крупнейшая кинозвезда в мире. В этом фильме мы знакомимся с его персонажем в путешествии. Парень, которого сыграет Питт, — настоящий мужик, не то что я. Он настоящий кормилец, который собственными руками строит дом для своей семьи. А затем ему приходится отправиться в путешествие по всей Европе, чтобы отыскать внезапно пропавшую жену. И в этот момент вся его мужественность схлопывается и разваливается, и перед нами предстает маленький человек с ворохом собственных слабостей. <…> Жду не дождусь увидеть Брэда в этой роли», — сказал Бергер.