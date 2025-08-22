«Кино о сильном персонаже»: Эдвард Бергер рассказал о будущем фильме «Всадники» с Брэдом Питтом

«„Всадники“ — это кино о сильном персонаже. У нас, прямо скажем, играет крупнейшая кинозвезда в мире. В этом фильме мы знакомимся с его персонажем в путешествии. Парень, которого сыграет Питт, — настоящий мужик, не то что я. Он настоящий кормилец, который собственными руками строит дом для своей семьи. А затем ему приходится отправиться в путешествие по всей Европе, чтобы отыскать внезапно пропавшую жену. И в этот момент вся его мужественность схлопывается и разваливается, и перед нами предстает маленький человек с ворохом собственных слабостей. <…> Жду не дождусь увидеть Брэда в этой роли», — сказал Бергер.
Производством фильма займется студия A24. Съемки запланированы на начало 2026 года и пройдут в нескольких локациях по всей Европе.
Сценарий напишет Дэвид Кайганич, работавший над «Суспирией» и «Большим всплеском» Луки Гуаданьино. Кайганич также станет продюсером проекта.
«Всадники» — это роман австралийского писателя Тима Уинтона, лауреата многочисленных литературных премий. Книга вышла в 1995 году. Ее сюжет сочетает элементы детектива и психологического триллера.
27 июня состоялась премьера фильма «F1» с Брэдом Питтом. Он рассказывает о бывшем гонщике «Формулы-1» Сонни Хейсе, который покинул трек после серьезной аварии в девяностых, но спустя годы вернулся, чтобы стать наставником для гонщика-вундеркинда Джошуа Пирса. Картина стала самой кассовой лентой в карьере актера и уже вышла в «цифре».