В школах сократят количество уроков английского языка

Президент ФИФА поздравил российского футболиста с днем рождения
«Смерть от молнии» с Мэттью МакФэдьеном и Майклом Шенноном выйдет 6 ноября
Вера Фармига снимется с Марком Уолбергом в фильме режиссера «Чуда» и «Хорошо быть тихоней»
Про котов и скуфов: какие необычные фильмы ищут россияне
Сериал «Институт» по роману Стивена Кинга продлили на второй сезон
«Кино о сильном персонаже»: Эдвард Бергер рассказал о будущем фильме «Всадники» с Брэдом Питтом
Роскосмос запустит специальный авиарейс для наблюдения за лунным затмением
Американский блогер устраивает собакам из приютов лучший день в жизни и помогает им найти хозяев
Вышел русский трейлер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» с Норманом Ридусом
Okko выпустит комедийный сериал «Избранный» об инженере, ставшем депутатом
Археологи обнаружили в Израиле свидетельство о древнейшем доме престарелых
Cамый дорогой авиабилет летом стоил 2,1 миллиона рублей
Исследование: россияне чаще занимаются спортом, чем сексом
В Москве пройдет девятидневный фестиваль Moscow Book Week
Костюм Тоби Магуайра из фильмов про «Человека-паука» выставят на аукцион
В США сгорел грузовик со стейками. На вызов прибыла единственная веганка в пожарной службе
Счет за самый дорогой ужин в России составил 4,8 миллиона рублей
Вышел трейлер последнего сезона сериала «Голяк». Премьера — 25 сентября
Суд признал дискриминацией увольнение женщины с СДВГ
В Москве на фестивале документального кино «Докер» покажут 65 фильмов из 30 стран
Умер исполнитель песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов
В России пожаловались на сбои в работе Google Meet
«Вдруг посыпались звонки за килограмм шавухи»: Витя АК прокомментировал цензурирование треков
Семь «пацанских» пабликов запретили в России
В Москве выступит французский диджей Willy William
The Beatles выпустят музыкальную коллекцию с 13 неизданными демо
Посмотрите на первые кадры из пятого сезона «Эмили в Париже»
Эрику Менендесу отказали в условно-досрочном освобождении

В школах сократят количество уроков английского языка

Фото: Unseen Studio/Unsplash

В российских школах сократят количество уроков английского языка. В 5–7-х классах их теперь будет по два в неделю, решило Минпросвещения.

В ведомстве отметили, что часы занятий уменьшают ради оптимизации нагрузки и рационального перераспределения учебного времени. Одновременно с этим для учащихся 5–7-х классов вводят предмет «Духовно-нравственная культура России».

«Сокращение часов не отменяет предмет, а направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане. Базовый уровень владения иностранным языком будет обеспечен в рамках установленного объема часов», — заявили в министерстве.

В программу «Духовно-нравственной культуры России» войдут «знакомство школьников с жизнью, деятельностью, поступками, личными качествами выдающихся государственных и общественных деятелей отечественной истории, сыгравших значительную роль в развитии страны и доказавших своей жизнью значение выбора ценностей нашего общества в качестве смыслов жизни отдельного человека».

На изучение нового предмета пятиклассниками отведено 17 часов. В 6-м и 7-м классах предмет «Духовно-нравственная культура России» будет изучаться по 34 часа.

Расскажите друзьям