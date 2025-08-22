В школах сократят количество уроков английского языка

В российских школах сократят количество уроков английского языка. В 5–7-х классах их теперь будет по два в неделю, решило Минпросвещения.
В ведомстве отметили, что часы занятий уменьшают ради оптимизации нагрузки и рационального перераспределения учебного времени. Одновременно с этим для учащихся 5–7-х классов вводят предмет «Духовно-нравственная культура России».
«Сокращение часов не отменяет предмет, а направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане. Базовый уровень владения иностранным языком будет обеспечен в рамках установленного объема часов», — заявили в министерстве.
В программу «Духовно-нравственной культуры России» войдут «знакомство школьников с жизнью, деятельностью, поступками, личными качествами выдающихся государственных и общественных деятелей отечественной истории, сыгравших значительную роль в развитии страны и доказавших своей жизнью значение выбора ценностей нашего общества в качестве смыслов жизни отдельного человека».
На изучение нового предмета пятиклассниками отведено 17 часов. В 6-м и 7-м классах предмет «Духовно-нравственная культура России» будет изучаться по 34 часа.