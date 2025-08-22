«Роскосмос» запустит специальный авиарейс для наблюдения за лунным затмением

«Роскосмос» в своем телеграм-канале анонсировал специальный рейс для наблюдения за лунным затмением. Оно произойдет 7 сентября 2025 года, луна будет скрыта тенью Земли почти 1,5 часа.
«В этом году наблюдать лунное затмение можно не только с Земли, но и с борта самолета. Приятный бонус — возможность увидеть северное сияние. Роскосмос, научно-техническая гильдия „Рубежи науки“ и Внуково-3 в день лунного затмения отправят спецрейс для наблюдения за уникальным природным явлением», — говорится в посте.
Борт вылетит из Москвы и возьмет курс на Полярный круг. Полет продлится четыре часа. Его будут комментировать астроном Владимир Сурдин, «охотник за затмениями» Станислав Короткий и действующий российский космонавт, имя которого не сообщается.
