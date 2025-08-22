«Роскосмос» запустит специальный авиарейс для наблюдения за лунным затмением

Президент ФИФА поздравил российского футболиста с днем рождения
«Роскосмос» в своем телеграм-канале анонсировал специальный рейс для наблюдения за лунным затмением. Оно произойдет 7 сентября 2025 года, луна будет скрыта тенью Земли почти 1,5 часа.

«В этом году наблюдать лунное затмение можно не только с Земли, но и с борта самолета. Приятный бонус — возможность увидеть северное сияние. Роскосмос, научно-техническая гильдия „Рубежи науки“ и Внуково-3 в день лунного затмения отправят спецрейс для наблюдения за уникальным природным явлением», — говорится в посте.

Борт вылетит из Москвы и возьмет курс на Полярный круг. Полет продлится четыре часа. Его будут комментировать астроном Владимир Сурдин, «охотник за затмениями» Станислав Короткий и действующий российский космонавт, имя которого не сообщается.

21 августа «Роскосмос» вывел на орбиту спутник «Бион-М» № 2. На его борту — 75 мышей, около 1,5 тыс. мух дрозофил, клеточные культуры, растения (календула, эхинацея, мох фискомистрелла), образцы зерновых, зернобобовых и технических культур. С ними в космос отправились грибы, лишайники, клеточные материалы и семена растений, выращенных из семян, которые летали в космос на более ранних спутниках. Цель проекта ― изучить, как живые организмы переносят полет на высокоширотной орбите, где уровень космической радиации на треть выше, чем на орбите МКС.

