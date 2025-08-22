Президент ФИФА поздравил российского футболиста с днем рождения
Американский блогер устраивает собакам из приютов лучший день в жизни — и помогает им найти хозяев

Фото: madmax_fluffyroad

Блогер Брайан Рейсберг из США завел блог @madmax_fluffyroad о своем корги по кличке Максин, но вскоре превратил его в благотворительный проект. Мужчина берет собак из приютов и устраивает им лучший день в жизни.

Ролики о приключениях собак не только собирают десятки тысяч лайков, но и помогают животным обрести постоянный дом. После видео Брайана у псов увеличиваются шансы найти хозяев.

Поэтому Рейсберг подробно рассказывает о своих четвероногих приятелях в постах. Недавно блогер провел день с «вежливым жевуном» Шорти. Ему пять лет, он любит ездить в метро и «готов наполнить ваш дом бесконечной радостью».

Пес по кличке Аксл, который получил свой «лучший день в жизни» ранее, уже нашел хозяев. Видео с ним набрало 2 млн просмотров и изменило жизнь пса. Подписчики влюбились в собаку, которой нравится внимание, но не нравятся хот-доги.

Главным героем роликов Рейнсберга, впрочем, остается Максин. В видео она лакомится угощениями, веселится на вечеринках с пушистыми друзьями и путешествует, сидя в рюкзаке Брайана.

Опыт Максин вдохновил ее хозяина на благотворительные рилсы. Собак из приюта он также сажает в рюкзак и отводит в любимые места — зоомагазин с игрушками, кафе для собак и парк.

Пока Брайан сотрудничает только в одним приютом — впрочем, самым большим в стране. Оно заботится не только о собаках, но и о кошках, а еще о попугаях.

Ранее другой любитель животных, Ниалл Харбисон, решил, что лучший день в жизни особенно нужен пожилым собакам. Он устроил в Таиланде пляжную вечеринку для престарелых псов.

