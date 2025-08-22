Президент ФИФА поздравил российского футболиста с днем рождения
«Роскосмос» запустит специальный авиарейс для наблюдения за лунным затмением
Американский блогер устраивает собакам из приютов лучший день в жизни — и помогает им найти хозяев
Okko выпустит комедийный сериал «Избранный» об инженере, ставшем депутатом
Археологи обнаружили в Израиле свидетельство о древнейшем доме престарелых
Cамый дорогой авиабилет летом стоил 2,1 миллиона рублей
Исследование: россияне чаще занимаются спортом, чем сексом
В Москве пройдет девятидневный фестиваль Moscow Book Week
Костюм Тоби Магуайра из фильмов про «Человека-паука» выставят на аукцион
В США сгорел грузовик со стейками. На вызов прибыла единственная веганка в пожарной службе
Счет за самый дорогой ужин в России составил 4,8 миллиона рублей
Вышел трейлер последнего сезона сериала «Голяк». Премьера — 25 сентября
Суд признал дискриминацией увольнение женщины с СДВГ
В Москве на фестивале документального кино «Докер» покажут 65 фильмов из 30 стран
Умер исполнитель песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов
В России пожаловались на сбои в работе Google Meet
«Вдруг посыпались звонки за килограмм шавухи»: Витя АК прокомментировал цензурирование треков
Семь «пацанских» пабликов запретили в России
В Москве выступит французский диджей Willy William
The Beatles выпустят музыкальную коллекцию с 13 неизданными демо
Посмотрите на первые кадры из пятого сезона «Эмили в Париже»
Эрику Менендесу отказали в условно-досрочном освобождении
В России появятся комиссии по защите чести и достоинства учителей
Дания прекратит доставку бумажных писем
Дафне Кин сыграет богиню охоты Артемиду в третьем сезоне «Перси Джексона и Олимпийцев»
«Золотое яблоко» выяснило, чем для россиян пахнут любовь, расставания и бывшие
Николас Кейдж может сыграть главную роль в новом сезоне «Настоящего детектива»
HBO создал VR-версию Большого зала Хогвартса

Вышел русский трейлер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» с Норманом Ридусом

Фото: AMC

Компания «Амедиатека» опубликовала русскоязычный трейлер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» — очередного спин-оффа сериала «Ходячие мертвецы», который выходил на экраны с 2010 по 2022 год. Премьера шоу в России состоится 8 сентября — на сутки позже мировой.

Третий сезон сериала продолжит историю Дэрила после событий второго сезона, где он и Кэрол покинули Францию и отправились в Англию через тоннель под Ла-Маншем. Однако природная катастрофа сбивает их с курса, и они оказываются в Испании, где их ждут новые опасности. Новый загадочный герой, которого играет Стивен Мерчант, поможет Дэрилу и Кэрол найти способ вернуться в Америку.

Видео: «Амедиатека»

Главные роли Дэрила и Кэрол по-прежнему исполнят Норман Ридус и Мелисса МакБрайд. В актерский состав картины также вошли Эдуардо Норьега, Оскар Жаэнада, Александра Масангкай, Кандела Саитта, Уго Арбуэс, Грета Фернандес, Гонсало Боуса, Ада Ньето, Ясмин Отман, Куко Усин и Стивен Мерчант. Исполнительными продюсерами картины станут Скотт М.Гимпл, шоураннер Дэвид Забель, Ридус, МакБрайд, Грег Никотеро, Брайан Бократ и другие.

Премьера первого сезона «Дэрила Диксона» состоялась осенью 2023 года. Шоу сразу продлили на второй сезон — еще до релиза пилотного. Недавно авторы сериала признались, что планируют также и четвертый сезон шоу, но он будет для проекта заключительным. В финальном сезоне будет восемь эпизодов. Съемки начнутся в конце июля в Испании и пройдут в Бильбао, Галиции, Андалусии, Толедо, Сеговии и других местах.

