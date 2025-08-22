Вышел русский трейлер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» с Норманом Ридусом

Компания «Амедиатека» опубликовала русскоязычный трейлер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» — очередного спин-оффа сериала «Ходячие мертвецы», который выходил на экраны с 2010 по 2022 год. Премьера шоу в России состоится 8 сентября — на сутки позже мировой.
Третий сезон сериала продолжит историю Дэрила после событий второго сезона, где он и Кэрол покинули Францию и отправились в Англию через тоннель под Ла-Маншем. Однако природная катастрофа сбивает их с курса, и они оказываются в Испании, где их ждут новые опасности. Новый загадочный герой, которого играет Стивен Мерчант, поможет Дэрилу и Кэрол найти способ вернуться в Америку.
Главные роли Дэрила и Кэрол по-прежнему исполнят Норман Ридус и Мелисса МакБрайд. В актерский состав картины также вошли Эдуардо Норьега, Оскар Жаэнада, Александра Масангкай, Кандела Саитта, Уго Арбуэс, Грета Фернандес, Гонсало Боуса, Ада Ньето, Ясмин Отман, Куко Усин и Стивен Мерчант. Исполнительными продюсерами картины станут Скотт М.Гимпл, шоураннер Дэвид Забель, Ридус, МакБрайд, Грег Никотеро, Брайан Бократ и другие.
Премьера первого сезона «Дэрила Диксона» состоялась осенью 2023 года. Шоу сразу продлили на второй сезон — еще до релиза пилотного. Недавно авторы сериала признались, что планируют также и четвертый сезон шоу, но он будет для проекта заключительным. В финальном сезоне будет восемь эпизодов. Съемки начнутся в конце июля в Испании и пройдут в Бильбао, Галиции, Андалусии, Толедо, Сеговии и других местах.