Вышел русский трейлер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» с Норманом Ридусом

Премьера первого сезона «Дэрила Диксона» состоялась осенью 2023 года. Шоу сразу продлили на второй сезон — еще до релиза пилотного. Недавно авторы сериала признались, что планируют также и четвертый сезон шоу, но он будет для проекта заключительным. В финальном сезоне будет восемь эпизодов. Съемки начнутся в конце июля в Испании и пройдут в Бильбао, Галиции, Андалусии, Толедо, Сеговии и других местах.