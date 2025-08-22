Археологи обнаружили в Израиле свидетельство о древнейшем доме престарелых

Мозаика находилась у входа в здание. Предположительно, заведение существовало в конце IV — начале V века н. э. По словам руководителя раскопок Майкла Айзенберга, открытие показывает, что уже в раннехристианский период забота о старших выходила за рамки семейных обязанностей. Этим могли заниматься монастыри и другие общественные структуры.