Археологи обнаружили в Израиле свидетельство о древнейшем доме престарелых

Фото: Thalia Tran/Unsplash

Археологи из Университета Хайфы во время раскопок у Галилейского моря обнаружили мозаичное панно с надписью «Мир старикам» на греческом языке. Находка может быть связана с одним из первых домов для пожилых, пишет Israel National News.

Мозаика находилась у входа в здание. Предположительно, заведение существовало в конце IV — начале V века н. э. По словам руководителя раскопок Майкла Айзенберга, открытие показывает, что уже в раннехристианский период забота о старших выходила за рамки семейных обязанностей. Этим могли заниматься монастыри и другие общественные структуры.

Учёные отмечают, что мозаика стала первым материальным подтверждением существования подобных институтов почти 1600 лет назад. Ранее сведения о них были известны только из письменных источников.

Археологи продолжают делать открытия по всему миру. В Смоленской области археологи недавно нашли 6000-летнюю деревянную руку возрастом. Это первый подобный артефакт в отечественной археологии каменного века.

