Президент ФИФА поздравил российского футболиста с днем рождения
«Роскосмос» запустит специальный авиарейс для наблюдения за лунным затмением
Американский блогер устраивает собакам из приютов лучший день в жизни — и помогает им найти хозяев
Вышел русский трейлер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» с Норманом Ридусом
Okko выпустит комедийный сериал «Избранный» об инженере, ставшем депутатом
Археологи обнаружили в Израиле свидетельство о древнейшем доме престарелых
Исследование: россияне чаще занимаются спортом, чем сексом
В Москве пройдет девятидневный фестиваль Moscow Book Week
Костюм Тоби Магуайра из фильмов про «Человека-паука» выставят на аукцион
В США сгорел грузовик со стейками. На вызов прибыла единственная веганка в пожарной службе
Счет за самый дорогой ужин в России составил 4,8 миллиона рублей
Вышел трейлер последнего сезона сериала «Голяк». Премьера — 25 сентября
Суд признал дискриминацией увольнение женщины с СДВГ
В Москве на фестивале документального кино «Докер» покажут 65 фильмов из 30 стран
Умер исполнитель песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов
В России пожаловались на сбои в работе Google Meet
«Вдруг посыпались звонки за килограмм шавухи»: Витя АК прокомментировал цензурирование треков
Семь «пацанских» пабликов запретили в России
В Москве выступит французский диджей Willy William
The Beatles выпустят музыкальную коллекцию с 13 неизданными демо
Посмотрите на первые кадры из пятого сезона «Эмили в Париже»
Эрику Менендесу отказали в условно-досрочном освобождении
В России появятся комиссии по защите чести и достоинства учителей
Дания прекратит доставку бумажных писем
Дафне Кин сыграет богиню охоты Артемиду в третьем сезоне «Перси Джексона и Олимпийцев»
«Золотое яблоко» выяснило, чем для россиян пахнут любовь, расставания и бывшие
Николас Кейдж может сыграть главную роль в новом сезоне «Настоящего детектива»
HBO создал VR-версию Большого зала Хогвартса

Cамый дорогой авиабилет летом стоил 2,1 миллиона рублей

Фото: Louis magnotti/Unsplash

Самый дорогой авиабилет летом 2025 года продали за 2,1 млн рублей. Он предназначался на полет Москва — Буэнос-Айрес, говорится в результатах исследования сервиса «Купибилет», которые опубликовал ТАСС.

Внутри России рекордная цена зафиксирована на перелет в Горно-Алтайск — 650,4 тыс. рублей. В обоих случаях туристы выбирали бизнес-класс.

Минимальная стоимость перелета внутри России зафиксирована на рейсе Москва — Мурманск 18 июня — 1275 рублей. Самый доступный по цене перелет за рубеж обошелся пассажиру в 2463 рубля 9 июля — из Москвы в Минск.

«Запрос на экзотику и дальнемагистральные перелеты в страны, не охваченные прямым сообщением, формирует совершенно космический ценник», — прокомментировали в «Купибилет». В сервисе также отметили рекордное падение цен на ряде внутренних и ближнезарубежных направлений самолетов.

