Cамый дорогой авиабилет летом стоил 2,1 миллиона рублей

«Запрос на экзотику и дальнемагистральные перелеты в страны, не охваченные прямым сообщением, формирует совершенно космический ценник», — прокомментировали в «Купибилет». В сервисе также отметили рекордное падение цен на ряде внутренних и ближнезарубежных направлений самолетов.