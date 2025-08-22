Cамый дорогой авиабилет летом стоил 2,1 миллиона рублей

Самый дорогой авиабилет летом 2025 года продали за 2,1 млн рублей. Он предназначался на полет Москва — Буэнос-Айрес, говорится в результатах исследования сервиса «Купибилет», которые опубликовал ТАСС.
Внутри России рекордная цена зафиксирована на перелет в Горно-Алтайск — 650,4 тыс. рублей. В обоих случаях туристы выбирали бизнес-класс.
Минимальная стоимость перелета внутри России зафиксирована на рейсе Москва — Мурманск 18 июня — 1275 рублей. Самый доступный по цене перелет за рубеж обошелся пассажиру в 2463 рубля 9 июля — из Москвы в Минск.
«Запрос на экзотику и дальнемагистральные перелеты в страны, не охваченные прямым сообщением, формирует совершенно космический ценник», — прокомментировали в «Купибилет». В сервисе также отметили рекордное падение цен на ряде внутренних и ближнезарубежных направлений самолетов.