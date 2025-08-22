Президент ФИФА поздравил российского футболиста с днем рождения
«Роскосмос» запустит специальный авиарейс для наблюдения за лунным затмением
Американский блогер устраивает собакам из приютов лучший день в жизни — и помогает им найти хозяев
Вышел русский трейлер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» с Норманом Ридусом
Археологи обнаружили в Израиле свидетельство о древнейшем доме престарелых
Cамый дорогой авиабилет летом стоил 2,1 миллиона рублей
Исследование: россияне чаще занимаются спортом, чем сексом
В Москве пройдет девятидневный фестиваль Moscow Book Week
Костюм Тоби Магуайра из фильмов про «Человека-паука» выставят на аукцион
В США сгорел грузовик со стейками. На вызов прибыла единственная веганка в пожарной службе
Счет за самый дорогой ужин в России составил 4,8 миллиона рублей
Вышел трейлер последнего сезона сериала «Голяк». Премьера — 25 сентября
Суд признал дискриминацией увольнение женщины с СДВГ
В Москве на фестивале документального кино «Докер» покажут 65 фильмов из 30 стран
Умер исполнитель песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов
В России пожаловались на сбои в работе Google Meet
«Вдруг посыпались звонки за килограмм шавухи»: Витя АК прокомментировал цензурирование треков
Семь «пацанских» пабликов запретили в России
В Москве выступит французский диджей Willy William
The Beatles выпустят музыкальную коллекцию с 13 неизданными демо
Посмотрите на первые кадры из пятого сезона «Эмили в Париже»
Эрику Менендесу отказали в условно-досрочном освобождении
В России появятся комиссии по защите чести и достоинства учителей
Дания прекратит доставку бумажных писем
Дафне Кин сыграет богиню охоты Артемиду в третьем сезоне «Перси Джексона и Олимпийцев»
«Золотое яблоко» выяснило, чем для россиян пахнут любовь, расставания и бывшие
Николас Кейдж может сыграть главную роль в новом сезоне «Настоящего детектива»
HBO создал VR-версию Большого зала Хогвартса

Okko выпустит комедийный сериал «Избранный» об инженере, ставшем депутатом

Фото: Okko

Okko выпустит 1 сентября комедийный сериал «Избранный», созданный режиссером «Политеха» Алексеем Зотовым. Об этом «Афише Daily» рассказали представители платформы.

Сериал расскажет о скромном провинциальном инженере Олеге Тяпине, который избирается в Госдуму. Стеснительный и робкий интроверт не желает быть политиком, но благодаря честности и эмпатии становится ценным депутатом.

Он решает не только житейские проблемы людей, но и занимается развитием своей научной отрасли. Тяпкин разирается с экологическими проблемами страны, переживает взлеты и падения в своей неожиданной карьере, а еще влюбляется.

Видео: Okko

«Зритель сможет заглянуть за кулисы Государственной думы, увидеть политиков за работой и понять, что политика — это не разговоры и хайп, а принятие решений и ответственность, что депутаты — обычные люди со своими трудностями и радостями жизни, которые могут в чем‑то заблуждаться», — рассказали создатели шоу.

Главную роль в сериале исполнил Илья Лыков. Его партнерами по проекту стали Ольга Лерман, Александр Лыков, Дмитрий Смолев, Инга Оболдина, Артем Осипов, Нонна Гришаева, Камиль Ларин, Антон Даниленко, Ксения Теплова.

1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7

«Избранного» выпустила компания MEM Cinema Production при поддержке Института развития интернета (ИРИ). Сценарий шоу написали Владимир Васильев, Сергей Федотов, Юлия Абрамчик, Иван Авсеенко и Владимир Тарарыкин.

Эпизоды сериала срежиссировал не только Зотов, но и Дмитрий Губарев. Оператором-постановщиком проекта стал Михаил Селихов, вместе с ним работали Дмитрий Шлыков и Алексей Гопша. Художницей-постановщицей шоу стала Мария Акопова.

Идею «Избранного» придумал Сенгаджи Тарбаев. Генеральными продюсерами сериала выступили Таймураз Бадзиев, Давид Цаллаев, Халед Юсеф, Сергей Шишкин, Эльвира Дмитриевская, Гавриил Гордеев и Светлана Сонина, креативными продюсерами — Давид Цаллаев, Анна Ефимова и Владимир Тарарыкин.

Расскажите друзьям