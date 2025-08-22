Okko выпустит комедийный сериал «Избранный» об инженере, ставшем депутатом

Okko выпустит 1 сентября комедийный сериал «Избранный», созданный режиссером «Политеха» Алексеем Зотовым. Об этом «Афише Daily» рассказали представители платформы.
Сериал расскажет о скромном провинциальном инженере Олеге Тяпине, который избирается в Госдуму. Стеснительный и робкий интроверт не желает быть политиком, но благодаря честности и эмпатии становится ценным депутатом.
Он решает не только житейские проблемы людей, но и занимается развитием своей научной отрасли. Тяпкин разирается с экологическими проблемами страны, переживает взлеты и падения в своей неожиданной карьере, а еще влюбляется.
«Зритель сможет заглянуть за кулисы Государственной думы, увидеть политиков за работой и понять, что политика — это не разговоры и хайп, а принятие решений и ответственность, что депутаты — обычные люди со своими трудностями и радостями жизни, которые могут в чем‑то заблуждаться», — рассказали создатели шоу.
Главную роль в сериале исполнил Илья Лыков. Его партнерами по проекту стали Ольга Лерман, Александр Лыков, Дмитрий Смолев, Инга Оболдина, Артем Осипов, Нонна Гришаева, Камиль Ларин, Антон Даниленко, Ксения Теплова.
«Избранного» выпустила компания MEM Cinema Production при поддержке Института развития интернета (ИРИ). Сценарий шоу написали Владимир Васильев, Сергей Федотов, Юлия Абрамчик, Иван Авсеенко и Владимир Тарарыкин.
Эпизоды сериала срежиссировал не только Зотов, но и Дмитрий Губарев. Оператором-постановщиком проекта стал Михаил Селихов, вместе с ним работали Дмитрий Шлыков и Алексей Гопша. Художницей-постановщицей шоу стала Мария Акопова.
Идею «Избранного» придумал Сенгаджи Тарбаев. Генеральными продюсерами сериала выступили Таймураз Бадзиев, Давид Цаллаев, Халед Юсеф, Сергей Шишкин, Эльвира Дмитриевская, Гавриил Гордеев и Светлана Сонина, креативными продюсерами — Давид Цаллаев, Анна Ефимова и Владимир Тарарыкин.