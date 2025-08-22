Исследование: россияне чаще занимаются спортом, чем сексом

Четверть опрошенных (25%) признались, что занимаются спортом несколько раз в неделю, а 11% — каждый день. 10% посещают зал раз в неделю. Половина уделяет спорту час времени, каждый пятый (22%) проводит в зале от одного до двух часов. Примерно столько же (17%) — от двух до трех часов. Всего больше половины россиян (57%) занимаются спортом регулярно.