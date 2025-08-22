Исследование: россияне чаще занимаются спортом, чем сексом

Сервис доставки правильного питания Grow Food провел исследование и сравнил сексуальную активность россиян с походами в зал. В опросе приняли участие 1500 респондентов со всей России в возрасте от 18 до 55 лет. Результаты есть у «Афиши Daily».
Выяснилось, что самым спортивным поколением остаются миллениалы (рожденные с 1981 по 1996 год) — 20% из них регулярно занимаются спортом. На втором месте — поколение Х (рожденные с 1965 по 1980 год, 18%). Несмотря на то что зумеры считаются самыми прогрессивными, ходят на спорт только 16% из них.
Четверть опрошенных (25%) признались, что занимаются спортом несколько раз в неделю, а 11% — каждый день. 10% посещают зал раз в неделю. Половина уделяет спорту час времени, каждый пятый (22%) проводит в зале от одного до двух часов. Примерно столько же (17%) — от двух до трех часов. Всего больше половины россиян (57%) занимаются спортом регулярно.
Следствием повсеместного тренда на спорт авторы исследования называют рост спроса на продукты с высоким содержанием белка. Абсолютное большинство опрошенных (82%) употребляют белковые продукты до и после занятий спортом. Белок также перестал ассоциироваться исключительно со спортивным питанием: больше половины россиян стремятся включать в свой рацион протеиновые блюда, чтобы просто чувствовать себя лучше. Белковые фавориты россиян — мясные салаты (39%), запеканка (35%) и шашлыки (33%). Тренд на потребление здоровой еды тоже растет: больше всего россияне ценят натуральные источники белка (51%), фрукты и овощи (49%) и протеиновые десерты (30%).
С сексуальной активностью у россиян положение дел оказалось хуже, чем со спортом. Оказалось, что около 40% россиян занимаются сексом несколько раз в месяц, а 11% — исключительно по особым датам или праздникам.
При этом треть россиян (31%) занимается сексом хотя бы раз в неделю, и только 7% заявили, что интим у них происходит чаще. Остальные респонденты, участвующие в опросе, ответили, что не ведут такой статистики или не считают секс важным аспектом своей жизни.
У трети россиян половой акт длится менее 10 минут, у 22% — от 10 до 30 минут, у 17% — от одного до двух часов, каждый десятый проводит в постели с партнером от 30 минут до часа. Только 9% занимаются любовью более двух часов.
В приоритете у большинства россиян (45%) остаются такие дела, как работа, спорт и забота о себе. Только у 23% секс оказался на первом месте. Как считают аналитики, россияне стали уделять больше времени своему телу, чем любви, на фоне тренда на правильное питание и здоровый образ жизни.
Недавно аналитики дейтинг-сервиса Mamba провели опрос и узнали, как россиянки оценивают шансы найти достойного мужчину после 35 лет. Согласно исследованию, 25% женщин считают, что все хорошие мужчины к 35 годам уже женаты, еще 24% заявили, что настоящих мужчин в России просто не существует. В то же время 26% полагают, что порядочные мужчины есть, просто у самих женщин слишком высокие требования к будущему партнеру.