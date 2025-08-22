В Москве пройдет девятидневный фестиваль Moscow Book Week

6 сентября Ad Marginem откроет новое пространство в ЦТИ «Фабрика». Здесь гости смогут познакомиться с архивами издательства, а также купить новые и редкие книги со скидкой до 80%. 13 сентября на площадке организуют «Черный рынок» с участием более 30 независимых книжных.