С 6 по 14 сентября в Москве пройдет девятидневный фестиваль Moscow Book Week.
Событие приурочено ко дню рождения Ad Marginem и пройдет при поддержке сервиса «Яндекс Книги». В фестивале участвуют независимые издательства, литературные сообщества и культурные инициативы. На нем состоятся также более 100 событий разных форматов на 40 городских локациях. Гостей ждут кинопоказы, дегустации, концерты, книжные забеги, экскурсии и книжная ярмарка.
6 сентября Ad Marginem откроет новое пространство в ЦТИ «Фабрика». Здесь гости смогут познакомиться с архивами издательства, а также купить новые и редкие книги со скидкой до 80%. 13 сентября на площадке организуют «Черный рынок» с участием более 30 независимых книжных.
К фестивалю присоединятся книжные магазины «Фаланстер», «Пиотровский», «Чехов и Компания», «Москва», «Республика» и другие. Из издательств будут представлены Garage, Ibicus Press, Libra, Soyapress, Silene Noctiflora, V–A–C Press, HylePress, «Альпина», «Белая ворона», ГИТИС и Издательский дом ВШЭ.