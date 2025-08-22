Президент ФИФА поздравил российского футболиста с днем рождения
«Роскосмос» запустит специальный авиарейс для наблюдения за лунным затмением
Американский блогер устраивает собакам из приютов лучший день в жизни — и помогает им найти хозяев
Вышел русский трейлер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» с Норманом Ридусом
Okko выпустит комедийный сериал «Избранный» об инженере, ставшем депутатом
Археологи обнаружили в Израиле свидетельство о древнейшем доме престарелых
Cамый дорогой авиабилет летом стоил 2,1 миллиона рублей
Исследование: россияне чаще занимаются спортом, чем сексом
Костюм Тоби Магуайра из фильмов про «Человека-паука» выставят на аукцион
В США сгорел грузовик со стейками. На вызов прибыла единственная веганка в пожарной службе
Счет за самый дорогой ужин в России составил 4,8 миллиона рублей
Вышел трейлер последнего сезона сериала «Голяк». Премьера — 25 сентября
Суд признал дискриминацией увольнение женщины с СДВГ
В Москве на фестивале документального кино «Докер» покажут 65 фильмов из 30 стран
Умер исполнитель песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов
В России пожаловались на сбои в работе Google Meet
«Вдруг посыпались звонки за килограмм шавухи»: Витя АК прокомментировал цензурирование треков
Семь «пацанских» пабликов запретили в России
В Москве выступит французский диджей Willy William
The Beatles выпустят музыкальную коллекцию с 13 неизданными демо
Посмотрите на первые кадры из пятого сезона «Эмили в Париже»
Эрику Менендесу отказали в условно-досрочном освобождении
В России появятся комиссии по защите чести и достоинства учителей
Дания прекратит доставку бумажных писем
Дафне Кин сыграет богиню охоты Артемиду в третьем сезоне «Перси Джексона и Олимпийцев»
«Золотое яблоко» выяснило, чем для россиян пахнут любовь, расставания и бывшие
Николас Кейдж может сыграть главную роль в новом сезоне «Настоящего детектива»
HBO создал VR-версию Большого зала Хогвартса

В Москве пройдет девятидневный фестиваль Moscow Book Week

С 6 по 14 сентября в Москве пройдет девятидневный фестиваль Moscow Book Week.

Событие приурочено ко дню рождения Ad Marginem и пройдет при поддержке сервиса «Яндекс Книги». В фестивале участвуют независимые издательства, литературные сообщества и культурные инициативы. На нем состоятся также более 100 событий разных форматов на 40 городских локациях. Гостей ждут кинопоказы, дегустации, концерты, книжные забеги, экскурсии и книжная ярмарка.

6 сентября Ad Marginem откроет новое пространство в ЦТИ «Фабрика». Здесь гости смогут познакомиться с архивами издательства, а также купить новые и редкие книги со скидкой до 80%. 13 сентября на площадке организуют «Черный рынок» с участием более 30 независимых книжных.

К фестивалю присоединятся книжные магазины «Фаланстер», «Пиотровский», «Чехов и Компания», «Москва», «Республика» и другие. Из издательств будут представлены Garage, Ibicus Press, Libra, Soyapress, Silene Noctiflora, V–A–C Press, HylePress, «Альпина», «Белая ворона», ГИТИС и Издательский дом ВШЭ.

