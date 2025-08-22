В США сгорел грузовик со стейками. На вызов прибыла единственная веганка в пожарной службе
Президент ФИФА поздравил российского футболиста с днем рождения

Фото: @mostovoy10

Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил бывшего футболиста сборной России Александра Мостового с 57-летием. Его письмо Мостовой опубликовал в своем телеграм-канале.

«Принимаю ваши поздравления! Джанни Инфантино уже поздравил», — написал Мостовой. Инфантино в письме выразил ему благодарность за преданность и поддержку в единении всего мира через футбол. Он пожелал спортсмену здоровья, счастья и новых успехов.

Фото: @mostovoy10

Мостовой дебютировал в футболе в 1986 году в составе клуба «Красная Пресня». Через год перешел в московский «Спартак». В этой команде он выступал в 1987–1991 годах, после чего уехал в Европу, где играл за португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес».

Мостовой стал двукратным чемпионом СССР («Спартак»), победителем Кубка Португалии («Бенфика»), финалистом Кубка Франции («Страсбур») и Кубка Испании («Сельта»). В составе советской сборной стал победителем молодежного чемпионата Европы. В 1992–2004 годах был одним из участников сборной России, за которую провел 51 матч.

