Президент ФИФА поздравил российского футболиста с днем рождения

Мостовой дебютировал в футболе в 1986 году в составе клуба «Красная Пресня». Через год перешел в московский «Спартак». В этой команде он выступал в 1987–1991 годах, после чего уехал в Европу, где играл за португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес».