Костюм Тоби Магуайра из фильмов про «Человека-паука» выставят на аукцион

Костюм Тоби Магуайра из фильмов «Человек-паук-2» и «Человек-паук-3» выставят на аукцион. Он пройдет 4 сентября, сообщается на сайте аукционного дома Propstore.
Наряд создал оскароносный художник по костюмам Джеймс Ачесон. Красно-синяя ткань, слегка уменьшенные линзы для глаз и большая эмблема на груди сделали образ одним из самых знаковых в супергеройском кино.
Костюм представляет собой цельный красно-синий комбинезон из эластичного спандекса со встроенными ботинками. Внутренняя подкладка содержит вставки с маркировкой «3.S», что указывает на его использование в производстве фильма «Человек-паук-3».
Под маской из спандекса находится легкий внутренний пластиковый корпус шлема, обитый мягкой пенопластовой прокладкой вокруг носа и линии подбородка, которая плотно прилегает к лицу. Шлем оснащен двумя комплектами сменных линз для глаз, изготовленных из окрашенной в черный металлик смолы. Линзы фиксируются к маске с помощью зубцов и внутренних магнитов.
«Это очень редкий и очень желанный предмет из трилогии о Человеке-пауке для всех фанатов персонажа. Костюм воплощает в себе технические инновации и визуальное наследие новаторской франшизы Сэма Рейми», — говорится на сайте.
Эксперты оценивают стоимость костюма в 100–200 тысяч долларов (8–16 млн рублей). Стартовая цена лота составит 50 тысяч долларов (около 4 млн рублей).
Тоби Магуайр — самый известный исполнитель роли «Человека-паука» Питера Паркера. В разные годы его также играли Дэн Пул, Рив Карни, Эндрю Гарфилд. В 2016 году образ супергероя на экране впервые воплотил Том Холланд. Сейчас он снимается в новом фильме Marvel «Человек-паук: Совершенно новый день». Премьера ленты запланирована на 31 июля 2026 года.