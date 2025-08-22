Президент ФИФА поздравил российского футболиста с днем рождения
«Роскосмос» запустит специальный авиарейс для наблюдения за лунным затмением
Американский блогер устраивает собакам из приютов лучший день в жизни — и помогает им найти хозяев
Вышел русский трейлер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» с Норманом Ридусом
Okko выпустит комедийный сериал «Избранный» об инженере, ставшем депутатом
Археологи обнаружили в Израиле свидетельство о древнейшем доме престарелых
Cамый дорогой авиабилет летом стоил 2,1 миллиона рублей
Исследование: россияне чаще занимаются спортом, чем сексом
В Москве пройдет девятидневный фестиваль Moscow Book Week
В США сгорел грузовик со стейками. На вызов прибыла единственная веганка в пожарной службе
Счет за самый дорогой ужин в России составил 4,8 миллиона рублей
Вышел трейлер последнего сезона сериала «Голяк». Премьера — 25 сентября
Суд признал дискриминацией увольнение женщины с СДВГ
В Москве на фестивале документального кино «Докер» покажут 65 фильмов из 30 стран
Умер исполнитель песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов
В России пожаловались на сбои в работе Google Meet
«Вдруг посыпались звонки за килограмм шавухи»: Витя АК прокомментировал цензурирование треков
Семь «пацанских» пабликов запретили в России
В Москве выступит французский диджей Willy William
The Beatles выпустят музыкальную коллекцию с 13 неизданными демо
Посмотрите на первые кадры из пятого сезона «Эмили в Париже»
Эрику Менендесу отказали в условно-досрочном освобождении
В России появятся комиссии по защите чести и достоинства учителей
Дания прекратит доставку бумажных писем
Дафне Кин сыграет богиню охоты Артемиду в третьем сезоне «Перси Джексона и Олимпийцев»
«Золотое яблоко» выяснило, чем для россиян пахнут любовь, расставания и бывшие
Николас Кейдж может сыграть главную роль в новом сезоне «Настоящего детектива»
HBO создал VR-версию Большого зала Хогвартса

Костюм Тоби Магуайра из фильмов про «Человека-паука» выставят на аукцион

Фото: Columbia Pictures

Костюм Тоби Магуайра из фильмов «Человек-паук-2» и «Человек-паук-3» выставят на аукцион. Он пройдет 4 сентября, сообщается на сайте аукционного дома Propstore.

Наряд создал оскароносный художник по костюмам Джеймс Ачесон. Красно-синяя ткань, слегка уменьшенные линзы для глаз и большая эмблема на груди сделали образ одним из самых знаковых в супергеройском кино.

Костюм представляет собой цельный красно-синий комбинезон из эластичного спандекса со встроенными ботинками. Внутренняя подкладка содержит вставки с маркировкой «3.S», что указывает на его использование в производстве фильма «Человек-паук-3».

© Фото: Propstore

Под маской из спандекса находится легкий внутренний пластиковый корпус шлема, обитый мягкой пенопластовой прокладкой вокруг носа и линии подбородка, которая плотно прилегает к лицу. Шлем оснащен двумя комплектами сменных линз для глаз, изготовленных из окрашенной в черный металлик смолы. Линзы фиксируются к маске с помощью зубцов и внутренних магнитов.

«Это очень редкий и очень желанный предмет из трилогии о Человеке-пауке для всех фанатов персонажа. Костюм воплощает в себе технические инновации и визуальное наследие новаторской франшизы Сэма Рейми», — говорится на сайте.

Эксперты оценивают стоимость костюма в 100–200 тысяч долларов (8–16 млн рублей). Стартовая цена лота составит 50 тысяч долларов (около 4 млн рублей).

Тоби Магуайр — самый известный исполнитель роли «Человека-паука» Питера Паркера. В разные годы его также играли Дэн Пул, Рив Карни, Эндрю Гарфилд. В 2016 году образ супергероя на экране впервые воплотил Том Холланд. Сейчас он снимается в новом фильме Marvel «Человек-паук: Совершенно новый день». Премьера ленты запланирована на 31 июля 2026 года.

