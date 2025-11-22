В МВД назвали самые популярные схемы мошенников в 2025 году

В 2025 году мошенники в России чаще всего использовали четыре основные схемы обмана. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД России.
Наиболее распространенным способом остается схема с «безопасным счетом». Злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, государственных учреждений или финансовых организаций.
Они предупреждают о сомнительных банковских операциях и убеждают перевести деньги на «безопасный счет» или передать их курьеру.
Еще популярностью пользуется схема с инвестициями в криптовалюту. Мошенники создают фальшивые ресурсы, где под видом успешных брокеров предлагают услуги по управлению счетами.
Они подделывают информацию о прибыли в личных кабинетах, чтобы жертвы вносили новые средства. Как только переводы прекращаются, мошенники блокируют доступ к счету и похищают деньги.
Значительное число преступлений совершается в интернете. Преступники под предлогом безопасной сделки направляют через мессенджеры фишинговые ссылки, получают данные банковских карт потерпевших и затем снимают средства со счетов.
Также распространена схема с предоплатой за товары или услуги, приобретаемые в интернете. Мошенники присваивают себе средства, отправленные в качестве аванса, и исчезают.