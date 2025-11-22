В МВД назвали самые популярные схемы мошенников в 2025 году

Тимур Батрудинов в трейлере новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика»
Нолан рассказал, что в 2000-х должен был снять «Трою», но проект отдали Вольфгангу Петерсену
Автор песен мюзикла «Злая» Стивен Шварц рассказал о планах создания спин-оффа
Хилари Дафф выпустит первый за 10 лет альбом
В Spotify теперь можно импортировать музыку с других платформ
Правительство ограничило количество платных мест в вузах по 40 популярным специальностям
Женщины руководят 31% компаний России
Продажи дубайского шоколада упали в 6 раз
На кассе норвежского супермаркета можно совершить покупку на латыни
Священник-диджей устроил рейв у собора с благословения папы римского
Fox News выпускает христианский подкаст с голосами звезд без их согласия
На берег Тасмании выбросило гигантского сельдяного короля
Создатели «Очень странных дел» предупредили о самой жестокой смерти за все время
Бенедикт Камбербатч не стал исключать возвращения к роли Шерлока Холмса
Китайский робот установил мировой рекорд, пройдя 100 км между городами
Комедию Рейчел Сеннотт «Я люблю Лос-Анджелес» продлили на второй сезон
В Москве спустя три месяца поймали второго сбежавшего от хозяина попугая
«Голубая луна» Ричарда Линклейтера выйдет в «цифре» 25 ноября
iPhone 11 пятый год подряд остается самым популярным смартфоном среди российских абонентов
Опрос: каждая вторая россиянка чувствует себя сильнее своего мужчины
В Будапеште нашли нетронутый римский саркофаг возрастом 1700 лет
В Люблино снесут довоенные дома ради многоэтажек по программе реновации
Комикс о Супермене, найденный на чердаке в Калифорнии, продали за 9,12 млн долларов
Звезда «Игры престолов» Гарри Ллойд снимется в фильме о The Beatles
«Литрес»: 80% digital-авторов назвали слова «хайп» и «кринж» новой литературной нормой
Kion запустил собственное производство вертикальных микродрам
Полузащитник «Челси» Коул Палмер сломал мизинец, ударившись дома ногой о дверь
«Евровидение» меняет правила после спора вокруг голосования за Израиль

В МВД назвали самые популярные схемы мошенников в 2025 году

Фото: Sam Loyd/Unsplash

В 2025 году мошенники в России чаще всего использовали четыре основные схемы обмана. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Наиболее распространенным способом остается схема с «безопасным счетом». Злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, государственных учреждений или финансовых организаций.

Они предупреждают о сомнительных банковских операциях и убеждают перевести деньги на «безопасный счет» или передать их курьеру.

Еще популярностью пользуется схема с инвестициями в криптовалюту. Мошенники создают фальшивые ресурсы, где под видом успешных брокеров предлагают услуги по управлению счетами.

Они подделывают информацию о прибыли в личных кабинетах, чтобы жертвы вносили новые средства. Как только переводы прекращаются, мошенники блокируют доступ к счету и похищают деньги.

Значительное число преступлений совершается в интернете. Преступники под предлогом безопасной сделки направляют через мессенджеры фишинговые ссылки, получают данные банковских карт потерпевших и затем снимают средства со счетов.

Также распространена схема с предоплатой за товары или услуги, приобретаемые в интернете. Мошенники присваивают себе средства, отправленные в качестве аванса, и исчезают.

Расскажите друзьям