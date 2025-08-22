Президент ФИФА поздравил российского футболиста с днем рождения
«Роскосмос» запустит специальный авиарейс для наблюдения за лунным затмением
Американский блогер устраивает собакам из приютов лучший день в жизни — и помогает им найти хозяев
Вышел русский трейлер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» с Норманом Ридусом
Okko выпустит комедийный сериал «Избранный» об инженере, ставшем депутатом
Археологи обнаружили в Израиле свидетельство о древнейшем доме престарелых
Cамый дорогой авиабилет летом стоил 2,1 миллиона рублей
Исследование: россияне чаще занимаются спортом, чем сексом
В Москве пройдет девятидневный фестиваль Moscow Book Week
Костюм Тоби Магуайра из фильмов про «Человека-паука» выставят на аукцион
В США сгорел грузовик со стейками. На вызов прибыла единственная веганка в пожарной службе
Вышел трейлер последнего сезона сериала «Голяк». Премьера — 25 сентября
Суд признал дискриминацией увольнение женщины с СДВГ
В Москве на фестивале документального кино «Докер» покажут 65 фильмов из 30 стран
Умер исполнитель песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов
В России пожаловались на сбои в работе Google Meet
«Вдруг посыпались звонки за килограмм шавухи»: Витя АК прокомментировал цензурирование треков
Семь «пацанских» пабликов запретили в России
В Москве выступит французский диджей Willy William
The Beatles выпустят музыкальную коллекцию с 13 неизданными демо
Посмотрите на первые кадры из пятого сезона «Эмили в Париже»
Эрику Менендесу отказали в условно-досрочном освобождении
В России появятся комиссии по защите чести и достоинства учителей
Дания прекратит доставку бумажных писем
Дафне Кин сыграет богиню охоты Артемиду в третьем сезоне «Перси Джексона и Олимпийцев»
«Золотое яблоко» выяснило, чем для россиян пахнут любовь, расставания и бывшие
Николас Кейдж может сыграть главную роль в новом сезоне «Настоящего детектива»
HBO создал VR-версию Большого зала Хогвартса

Счет за самый дорогой ужин в России составил 4,8 миллиона рублей

Фото: Jay Wennington/Unsplash

Счет за самый дорогой ужин в России в 2025 году составил 4,8 млн рублей, его заказали в московском заведении. Об этом свидетельствуют данные «СберАналитики».

На втором месте — заказ на сумму 3,9 млн рублей в краснодарском ресторане, на третьем — ужин за 3,6 млн рублей в подмосковном заведении. За первую половину 2025 года сумма трат в заведениях общепита и барах составила 3,6 трлн рублей. Это на 22% больше, чем за тот же период 2024 года, и на 50% выше, чем за первую половину 2023-го. Средний чек за поход в кафе, бар или ресторан вырос на 10% — до 580 рублей

81% оплат приходится на фастфуд, 15% — на кафе и рестораны. По сумме трат на предприятия быстрого питания приходится 61% всех оплат, на кафе и рестораны — 34%. Средний чек в заведениях фастфуда составляет 434 рубля, в кафе и ресторанах — 1200.

В Москве на рестораны тратят около 16 тыс. рублей в год на человека, в Санкт-Петербурге — 13 тыс. рублей. В среднем по России показатель составляет 9400 рублей. Жители столицы ходят в заведения общепита около 22 раза в год, а Санкт-Петербурга — 21. Средний показатель по стране — 16.

Расскажите друзьям