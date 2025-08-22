Счет за самый дорогой ужин в России составил 4,8 миллиона рублей

Счет за самый дорогой ужин в России в 2025 году составил 4,8 млн рублей, его заказали в московском заведении. Об этом свидетельствуют данные «СберАналитики».
На втором месте — заказ на сумму 3,9 млн рублей в краснодарском ресторане, на третьем — ужин за 3,6 млн рублей в подмосковном заведении. За первую половину 2025 года сумма трат в заведениях общепита и барах составила 3,6 трлн рублей. Это на 22% больше, чем за тот же период 2024 года, и на 50% выше, чем за первую половину 2023-го. Средний чек за поход в кафе, бар или ресторан вырос на 10% — до 580 рублей
81% оплат приходится на фастфуд, 15% — на кафе и рестораны. По сумме трат на предприятия быстрого питания приходится 61% всех оплат, на кафе и рестораны — 34%. Средний чек в заведениях фастфуда составляет 434 рубля, в кафе и ресторанах — 1200.
В Москве на рестораны тратят около 16 тыс. рублей в год на человека, в Санкт-Петербурге — 13 тыс. рублей. В среднем по России показатель составляет 9400 рублей. Жители столицы ходят в заведения общепита около 22 раза в год, а Санкт-Петербурга — 21. Средний показатель по стране — 16.