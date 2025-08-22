Умер исполнитель песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов
Суд признал дискриминацией увольнение женщины с СДВГ
В Москве на фестивале документального кино «Докер» покажут 65 фильмов из 30 стран
В России пожаловались на сбои в работе Google Meet
«Вдруг посыпались звонки за килограмм шавухи»: Витя АК прокомментировал цензурирование треков
Семь «пацанских» пабликов запретили в России
В Москве выступит французский диджей Willy William
The Beatles выпустят музыкальную коллекцию с 13 неизданными демо
Посмотрите на первые кадры из пятого сезона «Эмили в Париже»
Эрику Менендесу отказали в условно-досрочном освобождении
В России появятся комиссии по защите чести и достоинства учителей
Дания прекратит доставку бумажных писем
Дафне Кин сыграет богиню охоты Артемиду в третьем сезоне «Перси Джексона и Олимпийцев»
«Золотое яблоко» выяснило, чем для россиян пахнут любовь, расставания и бывшие
Николас Кейдж может сыграть главную роль в новом сезоне «Настоящего детектива»
HBO создал VR-версию Большого зала Хогвартса
Бывший гитарист Mastodon Брент Хайндс разбился на мотоцикле
Netflix составил списки фильмов и сериалов для разных знаков зодиака
LEGO представила набор «Вилли Вонка и шоколадная фабрика»
Все эпизоды сериала «Газета» выйдут 4 сентября
Apple TV+ поднял цену подписки на 30%
«Банды Лондона» продлили на четвертый сезон
В Таиланде хотят раздать бесплатные билеты на рейсы по стране 200 тыс. иностранным туристам
Смотрим трейлер нового сезона «Футурамы». Он выйдет 15 сентября
Карен Гиллан сыграет в ремейке культового фильма «Горец»
Тильда Суинтон дирижирует безумным танцевальным боем в рекламе бренда Gentle Monster
Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови впервые стали родителями. Они удочерили девочку
BTS выпустят на большие экраны ремастированные концертные фильмы в преддверии тура

Вышел трейлер последнего сезона сериала «Голяк». Премьера — 25 сентября

Фото: Calamity Films

Телеканал Sky опубликовал первый трейлер седьмого и последнего сезона сериала «Голяк». Шоу выйдет 25 сентября.

«Голяк» рассказывает о жизни Винсента Винни О’Нила и его друзей в вымышленном городе Хоули в британской глубинке. Компания промышляет нелегальными делами, приносящими небольшой доход. Все меняется, когда приятели переходят дорогу местному криминальному авторитету.

Видео: телеканал Sky

В картине снялись Джозеф Гилган, Мишель Киган, Аарон Хеффернан, Парт Такерар, Джоанна Хигсон, Стив Эветс и Бхавна Лимбачия. Шоураннером проекта стал Дэнни Броклхерст — один из создателей популярного сериала «Бесстыжие».

Первый сезон проекта вышел в 2019 году и стал самой успешной комедией Sky за семь лет. В январе 2025 года телеканал объявил, что седьмой сезон «Голяка» станет последним.

«Это возвращение знаменует собой последнюю главу для безбашенной банды, которая обещает уйти со сцены с шумом и еще большим безумием и хаосом, которые так полюбились фанатам за эти годы. Поклонников франшизы затянет в последний водоворот выходок, шумных приключений и проделок от Винни (Джозеф Гилган) и компании», — говорилось в публикации на официальном сайте канала.

