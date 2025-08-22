Телеканал Sky опубликовал первый трейлер седьмого и последнего сезона сериала «Голяк». Шоу выйдет 25 сентября.
«Голяк» рассказывает о жизни Винсента Винни О’Нила и его друзей в вымышленном городе Хоули в британской глубинке. Компания промышляет нелегальными делами, приносящими небольшой доход. Все меняется, когда приятели переходят дорогу местному криминальному авторитету.
В картине снялись Джозеф Гилган, Мишель Киган, Аарон Хеффернан, Парт Такерар, Джоанна Хигсон, Стив Эветс и Бхавна Лимбачия. Шоураннером проекта стал Дэнни Броклхерст — один из создателей популярного сериала «Бесстыжие».
Первый сезон проекта вышел в 2019 году и стал самой успешной комедией Sky за семь лет. В январе 2025 года телеканал объявил, что седьмой сезон «Голяка» станет последним.
«Это возвращение знаменует собой последнюю главу для безбашенной банды, которая обещает уйти со сцены с шумом и еще большим безумием и хаосом, которые так полюбились фанатам за эти годы. Поклонников франшизы затянет в последний водоворот выходок, шумных приключений и проделок от Винни (Джозеф Гилган) и компании», — говорилось в публикации на официальном сайте канала.