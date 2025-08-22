В США сгорел грузовик со стейками. На вызов прибыла единственная веганка в пожарной службе

В Миссури загорелся грузовик, перевозивший 20 тонн стейков рибай. Об этом пишет USA Today.
Пожар стал первым боевым выездом для стажерки Дженны Ульрих. Она тушила огонь вместе со своим отцом, пожарным Гленном Ульрихом.
По иронии Дженна — единственная веганка в подразделении, и ее первый вызов оказался связан с грузом мяса. По данным пожарной службы, прицеп был полностью заполнен стейками, но их целиком уничтожил огонь.
Причины пожара пока не установлены. Власти отметили, что это уже восьмой случай возгорания транспортных средств в регионе за последние три недели. На время тушения движение по обеим полосам трассы было перекрыто.