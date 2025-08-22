Президент ФИФА поздравил российского футболиста с днем рождения
«Роскосмос» запустит специальный авиарейс для наблюдения за лунным затмением
Американский блогер устраивает собакам из приютов лучший день в жизни — и помогает им найти хозяев
Вышел русский трейлер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» с Норманом Ридусом
Okko выпустит комедийный сериал «Избранный» об инженере, ставшем депутатом
Археологи обнаружили в Израиле свидетельство о древнейшем доме престарелых
Cамый дорогой авиабилет летом стоил 2,1 миллиона рублей
Исследование: россияне чаще занимаются спортом, чем сексом
В Москве пройдет девятидневный фестиваль Moscow Book Week
Костюм Тоби Магуайра из фильмов про «Человека-паука» выставят на аукцион
Счет за самый дорогой ужин в России составил 4,8 миллиона рублей
Вышел трейлер последнего сезона сериала «Голяк». Премьера — 25 сентября
Суд признал дискриминацией увольнение женщины с СДВГ
В Москве на фестивале документального кино «Докер» покажут 65 фильмов из 30 стран
Умер исполнитель песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов
В России пожаловались на сбои в работе Google Meet
«Вдруг посыпались звонки за килограмм шавухи»: Витя АК прокомментировал цензурирование треков
Семь «пацанских» пабликов запретили в России
В Москве выступит французский диджей Willy William
The Beatles выпустят музыкальную коллекцию с 13 неизданными демо
Посмотрите на первые кадры из пятого сезона «Эмили в Париже»
Эрику Менендесу отказали в условно-досрочном освобождении
В России появятся комиссии по защите чести и достоинства учителей
Дания прекратит доставку бумажных писем
Дафне Кин сыграет богиню охоты Артемиду в третьем сезоне «Перси Джексона и Олимпийцев»
«Золотое яблоко» выяснило, чем для россиян пахнут любовь, расставания и бывшие
Николас Кейдж может сыграть главную роль в новом сезоне «Настоящего детектива»
HBO создал VR-версию Большого зала Хогвартса

В США сгорел грузовик со стейками. На вызов прибыла единственная веганка в пожарной службе

В Миссури загорелся грузовик, перевозивший 20 тонн стейков рибай. Об этом пишет USA Today. 

Пожар стал первым боевым выездом для стажерки Дженны Ульрих. Она тушила огонь вместе со своим отцом, пожарным Гленном Ульрихом. 

По иронии Дженна — единственная веганка в подразделении, и ее первый вызов оказался связан с грузом мяса. По данным пожарной службы, прицеп был полностью заполнен стейками, но их целиком уничтожил огонь.

Причины пожара пока не установлены. Власти отметили, что это уже восьмой случай возгорания транспортных средств в регионе за последние три недели. На время тушения движение по обеим полосам трассы было перекрыто.

Расскажите друзьям