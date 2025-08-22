Суд признал дискриминацией увольнение женщины с СДВГ

Сотрудница с СДВГ выиграла дело о дискриминации против компании, из которой ее уволили. Она потеряла работу после того, как заснула в сауне во время тимбилдинга. Об этом пишет The Guardian.
Шеннон Бернс была принята на работу в компанию Gitpod в качестве вице-президента по инжинирингу с зарплатой 220 тыс. фунтов стерлингов (около 24 млн рублей) и ежегодным бонусом. Вскоре после начала работы Бернс попросила Gitpod найти тренера, который помог бы ей справиться с СДВГ, поскольку она чувствовала себя «глубоко подавленной» из‑за рабочей нагрузки, но ей не помогли.
Затем девушка посетила выездное мероприятие Gitpod по тимбилдингу в Австрии и в последний вечер, как утверждается, стала «нечленораздельно произносила слова» после употребления алкоголя. Бернс вернулась в свой номер и обнаружила, что он заперт, а ключа у нее нет. В приемной не было дежурной, а ее соседка по комнате уснула и не отвечала на телефонные звонки.
В конце концов она отправилась спать в сауну. Позже Шеннон получила сообщение от высокопоставленного руководителя. В нем ей был сделан выговор и дан срок для улучшения ситуации, но через два месяца после инцидента в сауне девушка была уволена.
Начальство сказало Бернс, что доверие к ней подорвано. Но Шеннон выиграла дело, заявив, что работодатель сделал недостаточно, чтобы помочь ей добиться хороших результатов, учитывая ее синдром дефицита внимания и гиперактивности. Теперь она ожидает компенсацию, после того как суд признал, что СДВГ способствовал ее неорганизованности и потере ключей.