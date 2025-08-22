Умер исполнитель песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов
Вышел трейлер последнего сезона сериала «Голяк». Премьера — 25 сентября
В Москве на фестивале документального кино «Докер» покажут 65 фильмов из 30 стран
В России пожаловались на сбои в работе Google Meet
«Вдруг посыпались звонки за килограмм шавухи»: Витя АК прокомментировал цензурирование треков
Семь «пацанских» пабликов запретили в России
В Москве выступит французский диджей Willy William
The Beatles выпустят музыкальную коллекцию с 13 неизданными демо
Посмотрите на первые кадры из пятого сезона «Эмили в Париже»
Эрику Менендесу отказали в условно-досрочном освобождении
В России появятся комиссии по защите чести и достоинства учителей
Дания прекратит доставку бумажных писем
Дафне Кин сыграет богиню охоты Артемиду в третьем сезоне «Перси Джексона и Олимпийцев»
«Золотое яблоко» выяснило, чем для россиян пахнут любовь, расставания и бывшие
Николас Кейдж может сыграть главную роль в новом сезоне «Настоящего детектива»
HBO создал VR-версию Большого зала Хогвартса
Бывший гитарист Mastodon Брент Хайндс разбился на мотоцикле
Netflix составил списки фильмов и сериалов для разных знаков зодиака
LEGO представила набор «Вилли Вонка и шоколадная фабрика»
Все эпизоды сериала «Газета» выйдут 4 сентября
Apple TV+ поднял цену подписки на 30%
«Банды Лондона» продлили на четвертый сезон
В Таиланде хотят раздать бесплатные билеты на рейсы по стране 200 тыс. иностранным туристам
Смотрим трейлер нового сезона «Футурамы». Он выйдет 15 сентября
Карен Гиллан сыграет в ремейке культового фильма «Горец»
Тильда Суинтон дирижирует безумным танцевальным боем в рекламе бренда Gentle Monster
Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови впервые стали родителями. Они удочерили девочку
BTS выпустят на большие экраны ремастированные концертные фильмы в преддверии тура

Суд признал дискриминацией увольнение женщины с СДВГ

Фото: Redd Francisco/Unsplash

Сотрудница с СДВГ выиграла дело о дискриминации против компании, из которой ее уволили. Она потеряла работу после того, как заснула в сауне во время тимбилдинга. Об этом пишет The Guardian.

Шеннон Бернс была принята на работу в компанию Gitpod в качестве вице-президента по инжинирингу с зарплатой 220 тыс. фунтов стерлингов (около 24 млн рублей) и ежегодным бонусом. Вскоре после начала работы Бернс попросила Gitpod найти тренера, который помог бы ей справиться с СДВГ, поскольку она чувствовала себя «глубоко подавленной» из‑за рабочей нагрузки, но ей не помогли.

Затем девушка посетила выездное мероприятие Gitpod по тимбилдингу в Австрии и в последний вечер, как утверждается, стала «нечленораздельно произносила слова» после употребления алкоголя. Бернс вернулась в свой номер и обнаружила, что он заперт, а ключа у нее нет. В приемной не было дежурной, а ее соседка по комнате уснула и не отвечала на телефонные звонки.

В конце концов она отправилась спать в сауну. Позже Шеннон получила сообщение от высокопоставленного руководителя. В нем ей был сделан выговор и дан срок для улучшения ситуации, но через два месяца после инцидента в сауне девушка была уволена.

Начальство сказало Бернс, что доверие к ней подорвано. Но Шеннон выиграла дело, заявив, что работодатель сделал недостаточно, чтобы помочь ей добиться хороших результатов, учитывая ее синдром дефицита внимания и гиперактивности. Теперь она ожидает компенсацию, после того как суд признал, что СДВГ способствовал ее неорганизованности и потере ключей.

Расскажите друзьям