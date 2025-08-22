В Москве на фестивале документального кино «Докер» покажут 65 фильмов из 30 стран

Во второй по значимости программе фестиваля — конкурсе коротких метров — можно будет увидеть 12 работ. Все они исследуют, что формирует нашу идентичность: голос, память, утрата, связь с землей или способность противостоять чужим правилам. Будут показаны ленты из Великобритании, Венесуэлы, Индии, Ирана, Испании, Канады, Китая, Колумбии, Новой Зеландии, России, США и Франции. Россию в конкурсе представляют сразу две картины — «Нечужие» Нины Изотовой из Перми и «Молчаливая песня оленя» якутского режиссера Александра Красновского. По итогам основных программ международное жюри и зрители вручат призы в семи номинациях.