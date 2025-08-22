Умер исполнитель песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов
В Москве на фестивале документального кино «Докер» покажут 65 фильмов из 30 стран

Кадр из фильма «Облака на земле». Фото: пресс-материалы

С 4 по 14 сентября 2025 года в Москве, в киноцентре «Октябрь» и Центре «Зотов», в одиннадцатый раз пройдет Международный фестиваль документального кино «Докер» при поддержке проекта «Каро/Арт». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы фестиваля.

В этом году в программу войдут 65 фильмов из 30 стран, большинство из которых будут показаны в России впервые. Это призеры и участники крупнейших международных киносмотров, включая кинофестивали в Локарно, Роттердаме, Шанхае, CPH:DOX в Копенгагене и Visions du Réel в Ньоне.

Фестиваль откроется 4 сентября мировой премьерой конкурсной итальянской картины «Симбиоз» — созерцательным и поэтическим путешествием на Липарские острова, где человек и природа существуют в тонком и постоянном диалоге. На фоне моря и вулканов разворачивается история исследовательской команды, посвятившей себя защите морской фауны, в первую очередь морских черепах, и хрупкого баланса архипелага. Режиссер фильма — номинант престижной национальной кинопремии «Давид ди Донателло» Эмануэле Пизано.

Помимо итальянского «Симбиоза», в главной конкурсной программе этого года еще 11 историй из Австралии, Азербайджана, Ирака, Ирана, Испании, Казахстана, Китая, Ливана, России, Турции и Швейцарии.

Участниками основного конкурса станут:

  • «Мы здесь живем» — экологическое расследование, где переплетаются работа ученых, картографирующих радиоактивные зоны, и судьба семьи, три поколения которой живут с отголосками прошлого;
  • «Котлован» — лента о промышленном вмешательстве, которое меняет не только землю, но и жизни людей, обитающих рядом;
  • «Облака на земле» — драма о том, как современная экономика переписывает человеческие жизни, а хлопок становится символом тяжелого труда;
  • «Козочка-501» — пасторальная история, погружающая в неспешный ритм жизни высоко в горах;
  • «Дары гор» — история о смертельно опасных переходах через границу, где каждый шаг — это выбор между жизнью и смертью;
  • «Бессмертные» — напряженный триллер самоопределения, в котором оружием героя становится камера;
  • «Очертания обычных человеческих созданий» — картина, создающая коллективный портрет страны из разрозненных событий;
  • «Мой дом» и «Место времени» — работы, исследующие тему памяти через личные истории;
  • «Бабуля» — трогательная история о двух сестрах и их бабушке, где любовь и фантазия помогают сохранить связь;
  • «Милая куколка» — интимный портрет почти столетней Кармен Санчес, которая, потеряв зрение, сохранила неиссякаемую любовь к жизни и танцам.
«Милая куколка»
© Пресс-материалы

Во второй по значимости программе фестиваля — конкурсе коротких метров — можно будет увидеть 12 работ. Все они исследуют, что формирует нашу идентичность: голос, память, утрата, связь с землей или способность противостоять чужим правилам. Будут показаны ленты из Великобритании, Венесуэлы, Индии, Ирана, Испании, Канады, Китая, Колумбии, Новой Зеландии, России, США и Франции. Россию в конкурсе представляют сразу две картины — «Нечужие» Нины Изотовой из Перми и «Молчаливая песня оленя» якутского режиссера Александра Красновского. По итогам основных программ международное жюри и зрители вручат призы в семи номинациях.

Нововведение фестиваля — программа «Докер Арт». Это пространство, где документальное кино встречается с живописью, музыкой, театром и танцем, чтобы показать искусство через судьбы и голоса наших выдающихся соотечественников. 14 фильмов, герои которых — художники, музыканты, режиссеры — ищут новые формы самовыражения, открывают зрителю свои мастерские и пускают в закулисье. Это истории о людях, чье творчество становится способом говорить с миром и отражать время, в котором мы жили и живем.

Будут и специальные секции. Например, в секции о ментальном здоровье «Док Терапия» будут продемонстрированы шесть работ, премьеры которых пройдут при участии профессиональных психологов и психотерапевтов. Программа через конкретные истории говорит о принятии, травме и поиске опоры. В программу вошли картины «Билли», «Вкус утопии», «Массовка», «Природа необычного», «Храм вечного звука», «Якорь».

«Храм вечного звука»
© Пресс-материалы

Отечественная «Док Станция» в этом году включает 20 картин: громкие премьеры, режиссерские дебюты и возвращения на фестиваль уже знакомых авторов. Многие картины так или иначе связаны с поиском внутреннего центра, попыткой нащупать устойчивость в стремительно меняющемся мире. Зрителям покажут «Дом на горе», «Наперекор», «Страна души», «Маленькие картинки», «Великанцы», «Я жива», «Послушай!», «Фокус», «Далекое, тихое, громкое», «Бесконечные дни», «Мои медведи. Гималайцы» и другие.

Специальные события этого года — три яркие премьеры о поиске смыслов и глубокой связи с окружающим миром, природным, духовным или социальным. Это картины «О людях и китах» Владислава Гришина, «Протокол Тукдама» Игоря Янчеглова и «Люди, боги и другие существа» Светланы Стрельниковой.

Помимо кинопоказов, гостей «Докера» ждут паблик-токи о киноиндустрии и искусственном интеллекте — дискуссии «ИИ в кино: революция или инструмент?» и «Как учиться и учить документальному кино сегодня?».

Лучшие фильмы фестиваля позже покажут в Петербурге, Ярославле и Новосибирске. Посмотреть полную программу «Докера» и купить билеты можно на «Афише».

